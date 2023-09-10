Венгрия – Чехия. Видео голов и обзор матча

Состоялся товарищеский поединок между национальными сборными Венгрии и Чехии. Игра закончилась со счётом 1:1.

Первыми в матче забили хозяева – на 52-й минуте отличился Роланд Шалаи. Минут через 10 гости сравняли счет, отметился Юречка. Больше голов в матче не было.

Стоит отметить, что только на первый взгляд кажется, что результаты в товарищеских матчах не имеют значения. Сегодня руководство Немецкого футбольного союза уволило с поста главного тренера национальной сборной Германии Ханса-Дитера Флика именно за проигранный товарищеский матч Японии (1:4).

Товарищеский матч

Венгрия – Чехия – 1:1

Голы: Р. Шалаи, 52 – Юречка, 63