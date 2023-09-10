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Венгрия
10.09.2023 19:00 – FT 1 : 1
Чехия
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10 сентября 2023, 22:30 | Обновлено 10 сентября 2023, 22:47
252
0

Венгрия – Чехия. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского поединка

10 сентября 2023, 22:30 | Обновлено 10 сентября 2023, 22:47
252
0
Венгрия – Чехия. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся товарищеский поединок между национальными сборными Венгрии и Чехии. Игра закончилась со счётом 1:1.

Первыми в матче забили хозяева – на 52-й минуте отличился Роланд Шалаи. Минут через 10 гости сравняли счет, отметился Юречка. Больше голов в матче не было.

Стоит отметить, что только на первый взгляд кажется, что результаты в товарищеских матчах не имеют значения. Сегодня руководство Немецкого футбольного союза уволило с поста главного тренера национальной сборной Германии Ханса-Дитера Флика именно за проигранный товарищеский матч Японии (1:4).

Товарищеский матч

Венгрия – Чехия – 1:1

Голы: Р. Шалаи, 52 – Юречка, 63

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Вацлав Юречка (Чехия).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Роланд Шаллаи (Венгрия).
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Источник Sport.ua
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