Товарищеские матчи. США разгромили Узбекистан, ничья Мексики и Австралии
Оба матча стали достаточно результативными
Состоялись два товарищеских матча – США принимали Узбекистан, а Мексика противостояла австралийцам.
В первом из них хозяева одержали большую победу благодаря голам Тимоти Веа в начале игры и мячам Пепи и Пулишича в конце.
В матче мексиканцев с австралийцами было назначено три пенальти, но реализовано только два. Игра окончилась боевой ничьей.
Товарищеские матчи.
США – Узбекистан – 3:0.
Голы: Веа, 4, Пепи, 90, Пулишич, пен, 90+3.
Мексика – Австралия – 2:2.
Голы: Р. Хименес, 69, пен, Уэрта Валера, 83 – Суттар, 16, Бойл, 63, пен.
Накануне сборная Германии в товарищеском матче уступила Японии (1:4), что стало причиной увольнения главного тренера команды Ханса-Дитера Флика.
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