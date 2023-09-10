Товарищеские матчи. США разгромили Узбекистан, ничья Мексики и Австралии

Состоялись два товарищеских матча – США принимали Узбекистан, а Мексика противостояла австралийцам.

В первом из них хозяева одержали большую победу благодаря голам Тимоти Веа в начале игры и мячам Пепи и Пулишича в конце.

В матче мексиканцев с австралийцами было назначено три пенальти, но реализовано только два. Игра окончилась боевой ничьей.

Товарищеские матчи.

США – Узбекистан – 3:0.

Голы: Веа, 4, Пепи, 90, Пулишич, пен, 90+3.

Мексика – Австралия – 2:2.

Голы: Р. Хименес, 69, пен, Уэрта Валера, 83 – Суттар, 16, Бойл, 63, пен.

Накануне сборная Германии в товарищеском матче уступила Японии (1:4), что стало причиной увольнения главного тренера команды Ханса-Дитера Флика.