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Товарищеские матчи
США
10.09.2023 00:30 – FT 3 : 0
Узбекистан
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10 сентября 2023, 20:38 | Обновлено 10 сентября 2023, 22:00
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Товарищеские матчи. США разгромили Узбекистан, ничья Мексики и Австралии

Оба матча стали достаточно результативными

10 сентября 2023, 20:38 | Обновлено 10 сентября 2023, 22:00
170
0
Товарищеские матчи. США разгромили Узбекистан, ничья Мексики и Австралии

Состоялись два товарищеских матча – США принимали Узбекистан, а Мексика противостояла австралийцам.

В первом из них хозяева одержали большую победу благодаря голам Тимоти Веа в начале игры и мячам Пепи и Пулишича в конце.

В матче мексиканцев с австралийцами было назначено три пенальти, но реализовано только два. Игра окончилась боевой ничьей.

Товарищеские матчи.

США – Узбекистан – 3:0.

Голы: Веа, 4, Пепи, 90, Пулишич, пен, 90+3.

Мексика – Австралия – 2:2.

Голы: Р. Хименес, 69, пен, Уэрта Валера, 83 – Суттар, 16, Бойл, 63, пен.

Накануне сборная Германии в товарищеском матче уступила Японии (1:4), что стало причиной увольнения главного тренера команды Ханса-Дитера Флика.

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Источник Sport.ua
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