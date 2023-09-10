У Италии еще две потери перед матчем с Украиной

Сборная Италии официально сообщила о том, что вингер «Наполи» Маттео Политано покинул расположение команды из-за травмы. Его заменит полузащитник «Болоньи» Риккардо Орсолини.

По информации итальянских СМИ, это не единственная потеря команды Лучано Спаллетти. Также из-за травмы расположение команды покинул центральный защитник «Ромы» Джанлука Манчини. Будет ли вызван кто-то на замену ему – пока что не известно.

Напомним, во вторник, 12 сентября Италия в отборе на Евро-2024 в Милане примет Украину. Ранее Италия из-за травм уже потеряла Лоренцо Пеллегрини и Федерико Кьезу.

Вчера «Скуадра Адзурра» сыграла вничью 1:1 с Северной Македонией.