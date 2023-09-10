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  4. У Италии еще две потери перед матчем с Украиной
Чемпионат Европы
10 сентября 2023, 15:59 |
3840
2

У Италии еще две потери перед матчем с Украиной

Травмы получили Манчини и Политано

10 сентября 2023, 15:59 |
3840
2
У Италии еще две потери перед матчем с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлука Манчини (слева) и Маттео Политано (справа)

Сборная Италии официально сообщила о том, что вингер «Наполи» Маттео Политано покинул расположение команды из-за травмы. Его заменит полузащитник «Болоньи» Риккардо Орсолини.

По информации итальянских СМИ, это не единственная потеря команды Лучано Спаллетти. Также из-за травмы расположение команды покинул центральный защитник «Ромы» Джанлука Манчини. Будет ли вызван кто-то на замену ему – пока что не известно.

Напомним, во вторник, 12 сентября Италия в отборе на Евро-2024 в Милане примет Украину. Ранее Италия из-за травм уже потеряла Лоренцо Пеллегрини и Федерико Кьезу.

Вчера «Скуадра Адзурра» сыграла вничью 1:1 с Северной Македонией.

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сборная Италии по футболу Маттео Политано Джанлука Манчини Риккардо Орсолини травма Евро-2024 Италия - Украина
Источник Федерация футбола Италии
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Комментарии 2
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Vitason
Посмотрел одного поменяли на четвертой минуте,а другого на 59,так что получается это игроки основы, значит потери серьезные,хотя все понимают что там два состава на уровне основных! А в статье нужно указывать что игроки вчера вышли в основе и их поменяли по ходу матча
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+2
Vitason
Ну и.... Эти игроки играли в матче вчера против Македонии или нет?
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+1
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