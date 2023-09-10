US Open10 сентября 2023, 11:00 | Обновлено 10 сентября 2023, 11:14
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Серена Уильямс отреагировала на триумф Гофф на US Open
Легендарная американская теннисистка – об успехе соотечественницы
10 сентября 2023, 11:00 | Обновлено 10 сентября 2023, 11:14
815
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23-кратная чемпионка турниров серии Grand Slam, американка Серена Уильямс отреагировала на победу 19-летней Коко Гофф в финале Открытого чемпионата США.
«Аааа! Поразительно, Коко!» – написала Серена Уильямс.
Напомним, ранее сообщалось, какую реакцию у мамы Коко Гофф вызвала ее победа в финале US Open.
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