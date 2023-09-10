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US Open
10 сентября 2023, 11:00 | Обновлено 10 сентября 2023, 11:14
815
0

Серена Уильямс отреагировала на триумф Гофф на US Open

Легендарная американская теннисистка – об успехе соотечественницы

10 сентября 2023, 11:00 | Обновлено 10 сентября 2023, 11:14
815
0
Серена Уильямс отреагировала на триумф Гофф на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

23-кратная чемпионка турниров серии Grand Slam, американка Серена Уильямс отреагировала на победу 19-летней Коко Гофф в финале Открытого чемпионата США.

«Аааа! Поразительно, Коко!» – написала Серена Уильямс.

Напомним, ранее сообщалось, какую реакцию у мамы Коко Гофф вызвала ее победа в финале US Open.

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Источник Sport.ua
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