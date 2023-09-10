ВИДЕО. Безудержно и откровенно. Реакция мамы Коко Гофф на ее победу на USO

В ночь на 10 сентября в Нью-Йорке состоялся финальный матч Открытого чемпионата США по теннису, в котором американка Коко Гофф в трех сетах обыграла Арину Соболенко – 2:6, 6:3, 6:2.

Кэнди Гофф, мама 19-летней Коко, на триумф дочери в финале US Open отреагировала очень эмоционально, зато максимально откровенно.

Для Гофф это первый титул на турнирах серии Grand Slam, но не первый финал. В прошлом году она играла в решающем матче Ролан Гаррос, но проиграла Иге Свентек (1:6, 3:6).