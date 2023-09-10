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US Open
10 сентября 2023, 10:41 | Обновлено 10 сентября 2023, 10:44
1372
1

ВИДЕО. Безудержно и откровенно. Реакция мамы Коко Гофф на ее победу на USO

Родительница американской теннисистки эмоции не сдерживала

10 сентября 2023, 10:41 | Обновлено 10 сентября 2023, 10:44
1372
1
ВИДЕО. Безудержно и откровенно. Реакция мамы Коко Гофф на ее победу на USO
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф и ее родители

В ночь на 10 сентября в Нью-Йорке состоялся финальный матч Открытого чемпионата США по теннису, в котором американка Коко Гофф в трех сетах обыграла Арину Соболенко – 2:6, 6:3, 6:2.

Кэнди Гофф, мама 19-летней Коко, на триумф дочери в финале US Open отреагировала очень эмоционально, зато максимально откровенно.

Для Гофф это первый титул на турнирах серии Grand Slam, но не первый финал. В прошлом году она играла в решающем матче Ролан Гаррос, но проиграла Иге Свентек (1:6, 3:6).

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Источник US Open
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Комментарии 1
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Vitason
И мама молодец,такая искренняя радость и дочь заслужила на победу,если честно то я давно обратил внимание,что это будущая 1 ракетка и звезда тенниса,после Свитолиной и всех наших,я болел именно за эту 19 летнюю девушку,она молодец,молодежь(Костюк)учись как нужно играть,а не тусоваться на вечеринках!! 
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