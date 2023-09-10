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  4. САБО: «Цыганков был слабеньким, а Мудрик вообще стоял»
Чемпионат Европы
10 сентября 2023, 06:28 | Обновлено 10 сентября 2023, 06:35
532
2

САБО: «Цыганков был слабеньким, а Мудрик вообще стоял»

Бывший тренер раскритиковал игроков сборной Украины

10 сентября 2023, 06:28 | Обновлено 10 сентября 2023, 06:35
532
2
САБО: «Цыганков был слабеньким, а Мудрик вообще стоял»
Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Известный тренер и эксперт Йожеф Сабо прокомментировал ничью сборной Украины с Англией (1:1) и действия отдельных футболистов.

– Болел за наших и рад, что удалось достичь почетного результата с англичанами, сыграть вничью. Это сборная Украины осуществила за счет колоссальной игровой дисциплины на поле. Как в среднем звене, так и в защите. Наши футболисты страховали друг друга, все было нормально. Да и голкипер наш сыграл здорово. Ребята отработали очень хорошо – так, что могут не отойти до 12 сентября, к матчу с итальянцами. Они сделали все, что могли, и я не видел у англичан наличия по-настоящему стопроцентных голевых моментов. Так что наши футболисты – молодцы, молодцы и еще раз молодцы! Заработали одно очко, которое многое стоит.

– Многие тренеры считают, что наличие в составе рыжего – не на форт. А в поединке с англичанами их было аж двое. Ефим Конопля и Виктор Цыганков.

– Цыганков во вроцлавском матче был слабеньким. Что-то особенное на протяжении всей игры, кроме участия в голевой комбинации, он сделал? Нет. Возможно, это объясняется тем, что в чемпионате Испании каждый матч преподается за «Жирону» и потратил немало сил. А Мудрик – это вообще! Где его скорость? В первом тайме он стоял, и только один или два раза мяч получил. А надо же самому его искать! Возьми, иди внутрь, попроси сюда, потом назад – и сделай рывок вперед. Потом остановись, снова отскочи назад и достань этот мяч. Но нет – он стоит как столбик.

Возможно, все проясняется тем, что у Михаила Мудрика у АПЛ не все удается так, как того хотелось бы...

– Да не будет он играть! Да, у него есть скорость, но что – будем стометровку бегать? Вот вспомните эпизод, который случился минут за пять до конца матча. Дали ему мяч на свободное пространство, он помчался – и… защитник его «накрыл». А было бы правильнее Мудрику сделать по-другому: остановиться, стартовать, рвануть вправо, затем – влево. Сделать так, чтобы этот защитник не смог с ним справиться. А наш игрок бежал, пока не упал. А Яремчук? Он, правда, не в форме, ведь долгое время не имел игровой практики. Поэтому я даже не знаю, почему Сергей Ребров его поставил в «старте».

– Считаете, что в стартовом составе лучше бы выпустить на поле Артема Довбика?

– Думаю, что да. Яремчук – нормальный футболист, но он долго не играл. Он в «Бенфике» сидел на скамье, потом его отдали в «Брюгге», где он тоже не играл. А совсем недавно оказался в третьей по счету команде – «Валенсии». Пока он ездит туда-сюда, туда-сюда, игровой практики не приобретает. А здесь нужно выходить и играть против таких мощных соперников, как Англия и Италия. Думаю, что Ребров будет производить определенные замены с Италией по сравнению с игрой против английской сборной. Ребята после нее устали, а некоторые совсем слабенькие были.

– Будем надеяться, что и в матче с Италией сборной Украины тоже удастся добиться положительного результата.

– Италия – совсем другая команда. Более техничная. Тем более, игра будет на ее поле. Впрочем, посмотрим, как будет. Прежде всего, как я уже сказал, нашим футболистам нужно отойти и восстановиться от поединка с Англией. Понятно, что это будет тяжело, ведь играть с итальянцами придется через двое суток на третьи. Следует учитывать еще и перелет из Польши в Италию. И все же будем надеяться, – сказал Сабо.

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сборная Англии по футболу сборная Украины по футболу Украина - Англия Евро-2024 Йожеф Сабо Виктор Цыганков Михаил Мудрик
Источник UA-Football
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Комментарии 2
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Яремчук, Мудрик и Довбик  просто присутствовали.
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Serhii P.
На рахунок Циганкова не погоджуюсь, він доволі часто загострював на правому фланзі. Мудрик - стоячок. Його "пресинг" аж смішно дивитись, суперник на нього навіть не зважає. А а нападі постійно закритий, а якщо отримає м'яч раза 3, то одразу його втрачає.
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