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  4. Группа I. Косово вырвал очки в концовке, Румыния и Израиль сыграли вничью
Евро
Косово
09.09.2023 21:45 – FT 2 : 2
Швейцария
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09 сентября 2023, 23:56 | Обновлено 10 сентября 2023, 00:27
178
0

Группа I. Косово вырвал очки в концовке, Румыния и Израиль сыграли вничью

Завершились два матча в группе I

09 сентября 2023, 23:56 | Обновлено 10 сентября 2023, 00:27
178
0
Группа I. Косово вырвал очки в концовке, Румыния и Израиль сыграли вничью
Getty Images/Global Images Ukraine. Косово – Швейцария

Сегодня, 9 сентября, было сыграно два вечерних матча 5-го тура группы I отбора к Евро-2024.

Сборная Румынии принимала на своем поле Израиль. В первом тайме благодаря голу Дениса Алибека хозяева вышли вперед, сравнял счет полузащитник сборной Израиля Оскар Глух, больше команды голов не забивали, ничья – 1:1.

Лидер группы I сборная Швейцарии потеряла очки в матче с Косово. В компенсированное арбитром время забил нападающий Косово Ведат Мурики, вырвав тем самым один зачетный балл для своей сборной.

Группа I

Румыния – Израиль – 1:1
Голы: Алибек, 27 – Глух, 53.

Косово – Швейцария – 2:2
Голы: Мурики, 65, 90+4 – Фройлер, 14, Ррахмани (автогол), 79.

Турнирная таблица группы I:

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Ведат Муричи (Косово).
79’
ГОЛ ! Автогол забил Амир Ррахмани (Косово).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Ведат Муричи (Косово).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Ремо Фройлер (Швейцария).
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Источник Sport.ua
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