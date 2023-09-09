Группа I. Косово вырвал очки в концовке, Румыния и Израиль сыграли вничью

Сегодня, 9 сентября, было сыграно два вечерних матча 5-го тура группы I отбора к Евро-2024.

Сборная Румынии принимала на своем поле Израиль. В первом тайме благодаря голу Дениса Алибека хозяева вышли вперед, сравнял счет полузащитник сборной Израиля Оскар Глух, больше команды голов не забивали, ничья – 1:1.

Лидер группы I сборная Швейцарии потеряла очки в матче с Косово. В компенсированное арбитром время забил нападающий Косово Ведат Мурики, вырвав тем самым один зачетный балл для своей сборной.

Группа I

Румыния – Израиль – 1:1

Голы: Алибек, 27 – Глух, 53.

Косово – Швейцария – 2:2

Голы: Мурики, 65, 90+4 – Фройлер, 14, Ррахмани (автогол), 79.

Турнирная таблица группы I: