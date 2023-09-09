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Евро
Румыния
09.09.2023 21:45 - : -
Израиль
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Чемпионат Европы
09 сентября 2023, 15:21 |
48
0

Румыния – Израиль. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

Поединок состоится 9 сентября в 21:45 по Киеву

09 сентября 2023, 15:21 |
48
0
Румыния – Израиль. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
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9 сентября на «Национальный стадион Бухареста» пройдет матч 5-го тура квалификации Евро, в котором сборная Румынии встретится со сборной Израиля. Старт поединка намечен на 21:45 по киевскому времени.

Румыния

Сборная в последние годы пережила несколько болезненных неудач. Она не смогла квалифицироваться на последний Евро, хотя матчи проходили, в том числе, и в Бухаресте. А в крайнем розыгрыше Лиги Наций триколоры покинули дивизион В, хотя набрали достойные 7 очков. Но даже после этого Эдвард Йорденеску ухитрился остаться на посту. И на этот раз, в нынешней квалификации, пока что желтые смотрятся достойно. В марте они смогли выиграть как у Андорры, так и у Беларуси. Потом, в июне, были ничьи - сначала без голов обошлись в Косово. А через 3 дня, проигрывая в Люцерне швейцарцам 0-2 до 89-й минуты, румыны ухитрились вырвать ничью за счет дубля, что успел оформить Валентин Михэилэ, молодой полузащитник Пармы.

Израиль

Команда перебралась под крыло УЕФА вынужденно, из-за политических нюансов. Тут слишком высока конкуренция, и ни разу не получилось пробиться ни на чемпионат мира, ни на Евро - максимум проигрывали в стыковых поединках. Что получалось у бело-синих, это выступления в Лиге Наций. Сначала они выиграли в дебютном розыгрыше группу в дивизионе С, а год назад - обеспечили себе право в следующем розыгрыше сыграть в лиге А. В целом, и нынешняя квалификация складывается если не хорошо, то удовлетворительно. Начали с домашней ничьей с Косово и поражения 0-3 Швейцарии, но в июне получилось обеспечить для себя максимум, в виде побед над Беларусью и Андоррой. Впрочем, просто израильтяне смогли выжать максимум с аутсайдерами летом, а вот если хочется побороться за выход на Евро, то нужно обязательно выиграть сейчас.

Статистика личных встреч

У Израиля было 3 победы кряду. Но в 2-х последних поединках уже румыны оказались сильнее: победа в 2018-м и ничья в 2022-м (оба раза на выезде).

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворит румын, которые играют дома. Но обе сборные не особенно блещут - ждем тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,76).

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Источник Sport.ua
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