Он деклассировал Мудрика. Назван лучший игрок матча Украина – Англия

9 сентября состоялся матч 5-го тура отбора к Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Англии.



Поединок прошел во Вроцлаве на стадионе «Тарчински Арена». Игра завершилась со счетом 1:1. На 26-й гол за украинскую команду забил Александр Зинченко, а на 41-й счет сравнял Кайл Уокер.

После завершения встречи статистический портал WhoScored назвал Кайла Уокера лучшим игроком поединка. Оценка правого защитника, который весь матч играл против Михаила Мудрика – 7.2 баллов.

Среди украинцев наивысшую оценку получили Александр Зинченко и Ефим Конопля – 6.9.

Отметим, что украинские болельщики признали Зинченко львом матча.

Оценки WhoScored за матч Украина – Англия – 1:1