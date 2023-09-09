Он деклассировал Мудрика. Назван лучший игрок матча Украина – Англия
Кайл Уокер получил оценку в 7.2 баллов от WhoScored
9 сентября состоялся матч 5-го тура отбора к Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Англии.
Поединок прошел во Вроцлаве на стадионе «Тарчински Арена». Игра завершилась со счетом 1:1. На 26-й гол за украинскую команду забил Александр Зинченко, а на 41-й счет сравнял Кайл Уокер.
После завершения встречи статистический портал WhoScored назвал Кайла Уокера лучшим игроком поединка. Оценка правого защитника, который весь матч играл против Михаила Мудрика – 7.2 баллов.
Среди украинцев наивысшую оценку получили Александр Зинченко и Ефим Конопля – 6.9.
Отметим, что украинские болельщики признали Зинченко львом матча.
Оценки WhoScored за матч Украина – Англия – 1:1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В заявку не попали Александр Тымчик, Александр Зубков и Александр Пихаленок
Матч главной команды Украины начнется в 19:00
добре ввійшли в гру Буяльський і Кривцов