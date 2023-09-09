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  4. Он деклассировал Мудрика. Назван лучший игрок матча Украина – Англия
Чемпионат Европы
09 сентября 2023, 22:34 |
3152
11

Он деклассировал Мудрика. Назван лучший игрок матча Украина – Англия

Кайл Уокер получил оценку в 7.2 баллов от WhoScored

09 сентября 2023, 22:34 |
3152
11
Он деклассировал Мудрика. Назван лучший игрок матча Украина – Англия
Getty Images/Global Images Ukraine. Кайл Уокер

9 сентября состоялся матч 5-го тура отбора к Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Англии.

Поединок прошел во Вроцлаве на стадионе «Тарчински Арена». Игра завершилась со счетом 1:1. На 26-й гол за украинскую команду забил Александр Зинченко, а на 41-й счет сравнял Кайл Уокер.

После завершения встречи статистический портал WhoScored назвал Кайла Уокера лучшим игроком поединка. Оценка правого защитника, который весь матч играл против Михаила Мудрика – 7.2 баллов.

Среди украинцев наивысшую оценку получили Александр Зинченко и Ефим Конопля – 6.9.

Отметим, что украинские болельщики признали Зинченко львом матча.

Оценки WhoScored за матч Украина – Англия – 1:1

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Ефим Конопля WhoScored сборная Украины по футболу сборная Англии по футболу Украина - Англия Евро-2024 Александр Зинченко Кайл Уокер лучший игрок
Источник WhoScored
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Комментарии 11
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Lex Aries
Щось в Судакова занизька оцінка
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+2
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Alehandro
Нарешті Мудрик забив за Збірну... забив на гру у захисті
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+1
serg1508
А було шо декласувати?
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+1
zhyr
Мудрику видно хтось вбив в голову, що він втілення Мессі, Роналду, Неймара в одній особі. Кожен раз отримуючи м"яч, лізе обігрувати 3-4 гравців. І звичайно ж втрачає м"яч.  Грає на себе, а не на команду. Він же ж може віддавати хороші передачі, але мабуть йому це не цікаво.
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0
Burevestnik
Мудрик зіграв на своєму рівні як і попередні ігри починаючи з лютого місяця цього року.
добре ввійшли в гру Буяльський і Кривцов 
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0
andre_lui
Щодо Мудрика, то так Вокер кращий навіть по швидкості, тому міг досить легко нівелювати переваги Михайла
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0
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andre_lui
Можливо у Вокера така оцінка щей тому, що він гол забив?
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0
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andre_lui
А Кривцов де?
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