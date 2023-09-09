Лев среди львов. Назван лучший игрок сборной Украины в матче против Англии
Болельщики признали лучшим автора единственного гола украинцев – Александра Зинченко
9 сентября состоялся матч 5-го тура отбора к Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Англии.
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Поединок прошел во Вроцлаве на стадионе «Тарчински Арена». Игра завершилась со счетом 1:1. На 26-й гол за украинскую команду забил Александр Зинченко, а на 41-й счет сравнял Кайл Уокер.
После завершения встречи болельщики выбрали Льва матча. Автор единственного гола национальной команды Украины Александр Зинченко получил этот приз по результатам голосования болельщиков.
Он набрал 36% голосов. Ближайшим преследователем стал Ефим Конопля (31%), третий – Георгий Бущан (11%).
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