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Чемпионат Европы
09 сентября 2023, 21:16 | Обновлено 09 сентября 2023, 21:17
4647
6

Лев среди львов. Назван лучший игрок сборной Украины в матче против Англии

Болельщики признали лучшим автора единственного гола украинцев – Александра Зинченко

09 сентября 2023, 21:16 | Обновлено 09 сентября 2023, 21:17
4647
6
Лев среди львов. Назван лучший игрок сборной Украины в матче против Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

9 сентября состоялся матч 5-го тура отбора к Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Англии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел во Вроцлаве на стадионе «Тарчински Арена». Игра завершилась со счетом 1:1. На 26-й гол за украинскую команду забил Александр Зинченко, а на 41-й счет сравнял Кайл Уокер.

После завершения встречи болельщики выбрали Льва матча. Автор единственного гола национальной команды Украины Александр Зинченко получил этот приз по результатам голосования болельщиков.

Он набрал 36% голосов. Ближайшим преследователем стал Ефим Конопля (31%), третий – Георгий Бущан (11%).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Kovalchuk
Согласен с всеми, но он гол забил
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+2
bonv
Бущан на воротах потужно відіграв.
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+2
nicksaf
Да, в двух моментах Бущан очень сильно сыграл.  Он вытащил эту ничью.
Ответить
0
Умник
Наркотику надо было дать
Ответить
0
Лютый Кандибобер
Олександр "Як то кажуть" Зінченко
Ответить
0
vikkro
Конопля краще зіграв.
Ответить
0
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