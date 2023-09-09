Александр ЗИНЧЕНКО: «Благодарю всех за поддержку. Слава Украине!»

Игрок сборной Украины по футболу Александр Зинченко поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 5-го тура отбора к Евро-2024 в группе С против сборной Англии:

«Большая благодарность всем за поддержку. Мы ощущали ее сегодня не только на стадионе, но и от тех людей, которые смотрели за нами по телевизору. Слава Украине!», – сказал Александр.

Поединок прошел во Вроцлаве на стадионе «Тарчински Арена». Игра завершилась со счетом 1:1. На 26-й гол за украинскую команду забил Александр Зинченко, а на 41-й счет сравнял Кайл Уокер.

Отметим, что после завершения встречи Зинченко был признан львом матча.