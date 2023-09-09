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Чемпионат Европы
09 сентября 2023, 21:42 | Обновлено 09 сентября 2023, 23:01
6509
4

ВИДЕО. 120-миллионый новичок Арсенала и игрок Англии: «Слава Украине!»

Деклан Райс, Героям Слава!

09 сентября 2023, 21:42 | Обновлено 09 сентября 2023, 23:01
6509
4
ВИДЕО. 120-миллионый новичок Арсенала и игрок Англии: «Слава Украине!»
Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс

9 сентября состоялся матч 5-го тура отбора к Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Англии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел во Вроцлаве на стадионе «Тарчински Арена». Игра завершилась со счетом 1:1. На 26-й гол за украинскую команду забил Александр Зинченко, а на 41-й счет сравнял Кайл Уокер.

После завершения встречи Деклан Райс в интервью поддержал Украину:

«Слава Украине!», – сказал Деклан с улыбкой на лице.

Отметим, что в летнее трансферное окно «Арсенал» выкупил контракт Райса у «Вест Хэма» за 120 миллионов евро.

❗️ ВИДЕО со словами Деклана Райса

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Андрей Залищук
англійці сила!!!
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+6
Demid Romanchik
Свій чувак! Зінченко та Ярмоленко підготували 
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+5
Макс Макс
Козак!
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+4
Микола Захарченко
Героям слава !  Респект англійцям ! 🇺🇦🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🤝👍
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0
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