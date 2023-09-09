ВИДЕО. 120-миллионый новичок Арсенала и игрок Англии: «Слава Украине!»

9 сентября состоялся матч 5-го тура отбора к Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Англии.

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Поединок прошел во Вроцлаве на стадионе «Тарчински Арена». Игра завершилась со счетом 1:1. На 26-й гол за украинскую команду забил Александр Зинченко, а на 41-й счет сравнял Кайл Уокер.

После завершения встречи Деклан Райс в интервью поддержал Украину:

«Слава Украине!», – сказал Деклан с улыбкой на лице.

Отметим, что в летнее трансферное окно «Арсенал» выкупил контракт Райса у «Вест Хэма» за 120 миллионов евро.

❗️ ВИДЕО со словами Деклана Райса