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  4. ВИДЕО. Где был Миколенко? Уокер забил Украине в матче отбора Евро-2024
Чемпионат Европы
09 сентября 2023, 19:47 | Обновлено 09 сентября 2023, 20:15
2842
5

ВИДЕО. Где был Миколенко? Уокер забил Украине в матче отбора Евро-2024

Счет 1:1 под конец первого тайма

09 сентября 2023, 19:47 | Обновлено 09 сентября 2023, 20:15
2842
5
ВИДЕО. Где был Миколенко? Уокер забил Украине в матче отбора Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Кайл Уокер

9 сентября проходит матч 5-го тура отбора к Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Англии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит во Вроцлаве на стадионе «Тарчински Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

На 26-й минуте матча после идеальной атаки украинцев отличился Александр Зинченко. Александр поразил ворота англичан после прострела Ефима Конопли.

На 41-й минуте счет стал 1:1. После передачи Гарри Кейна Кайл Уокер поразил ворота Георгия Бущана. Позицию потерял Виталий Миколенко.

❗️ ВИДЕО ГОЛА

ВИДЕО. Где был Миколенко? Уокер забил Украине в матче отбора Евро-2024

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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APL
Тупий заголовок від спорт.юа, видно з початку гри, що Миколенко чуть не персонально грає проти Саки, а його лишили одного на двох, коли Сака пішов до центру Миколенкоі втратив Уокера, от де був Мудрик це вже інша справа 
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+3
Gargantua
Миколенко смещается в центр чтобы давать компактность.
Тут шедевральное исполнение Кейна, которого не было бы, если бы его прессинговали.
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+1
Mr Voevudskiy
Так и Гарри никто не считал нужным встретить
Ответить
+1
Burevestnik
Миколенко змістився за Саке.
де був Мудрик? 
Вокер - це його гравець! 
Ответить
0
Serhii P.
Заснув
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-2
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