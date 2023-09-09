ВИДЕО. Где был Миколенко? Уокер забил Украине в матче отбора Евро-2024
Счет 1:1 под конец первого тайма
9 сентября проходит матч 5-го тура отбора к Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Англии.
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Поединок проходит во Вроцлаве на стадионе «Тарчински Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
На 26-й минуте матча после идеальной атаки украинцев отличился Александр Зинченко. Александр поразил ворота англичан после прострела Ефима Конопли.
На 41-й минуте счет стал 1:1. После передачи Гарри Кейна Кайл Уокер поразил ворота Георгия Бущана. Позицию потерял Виталий Миколенко.
ВИДЕО. Где был Миколенко? Уокер забил Украине в матче отбора Евро-2024
KYLE WALKER'S FIRST GOAL FOR ENGLAND! 🤩 pic.twitter.com/fz9SSIVTLB— England (@England) September 9, 2023
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