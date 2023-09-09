9 сентября проходит матч 5-го тура отбора к Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Англии.

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Поединок проходит во Вроцлаве на стадионе «Тарчински Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

На 26-й минуте матча после идеальной атаки украинцев отличился Александр Зинченко. Александр поразил ворота англичан после прострела Ефима Конопли.

На 41-й минуте счет стал 1:1. После передачи Гарри Кейна Кайл Уокер поразил ворота Георгия Бущана. Позицию потерял Виталий Миколенко.

❗️ ВИДЕО ГОЛА

ВИДЕО. Где был Миколенко? Уокер забил Украине в матче отбора Евро-2024