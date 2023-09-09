Группа F. Сборная Бельгии минимально обыграла Азербайджан

Сегодня, 9 сентября, состоялся матч 5-го тура группы F отборочного турнира к Евро-2024 года между национальными командами Азербайджана и Бельгии.

Бельгийцы открыли счёт на 38-й минуте первого тайма. Забитым мячом отметился полузащитник саудовского «Аль-Шабаба» Янник Карраско. Форвард Ромелу Лукаку навязал борьбу на чужой половине поля, Жоан Бакайоко продвинулся вперёд и пробил с радиуса штрафной. Мяч попал в ногу Карраско и влетел в нижний угол ворот. Этот гол остался единственным в матче. Итоговый счёт — 1:0.

После этой победы в активе бельгийцев стало 10 очков. Команда поднялась на первую строчку в своей группе. Азербайджан с одним очком на последнем месте.

Группа J

Азербайджан – Бельгия – 0:1

Голы: Карраско, 38.

Азербайджан: Магомедалиев, Байрамов (Эмрели, 62), Мамедов, Мустафазаде, Кривоцюк, Джафаргулиев (Набиев, 85), Махмудов, Диниев (Озобич, 84), Исаев (Сафаров, 62), Дадашов (Гурбанлы, 62), Шейдаев.

Бельгия: Кастельс, Кастань, Вертонген, Фас, Теате, Тилеманс (Мангаля, 66), Онана, Карраско (Опенда, 84), Троссард (Лукебакио, 79), Бакайоко (Доку, 66), Лукаку (Батшуайи, 66).

Предупреждения: Шейдаев (78), Доку (90), Батшуайи (90).

Удары (в створ): 9 (4) – 16 (5)

Владение: 47% против 53%

Угловые: 4 – 13

Оффсайды: 1 – 3.

Обзор матча: