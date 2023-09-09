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Чемпионат Европы
09 сентября 2023, 19:57 | Обновлено 09 сентября 2023, 20:02
66
0

Азербайджан - Бельгия - 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор отборочного матча Евро

09 сентября 2023, 19:57 | Обновлено 09 сентября 2023, 20:02
66
0
Азербайджан - Бельгия - 0:1. Видео гола и обзор матча

Сегодня, 9 сентября, состоялся матч 5-го тура группы F отборочного турнира к Евро-2024 года между национальными командами Азербайджана и Бельгии.

Группа J

Азербайджан – Бельгия – 0:1
Голы: Карраско, 38.

Азербайджан: Магомедалиев, Байрамов (Эмрели, 62), Мамедов, Мустафазаде, Кривоцюк, Джафаргулиев (Набиев, 85), Махмудов, Диниев (Озобич, 84), Исаев (Сафаров, 62), Дадашов (Гурбанлы, 62), Шейдаев.
Бельгия: Кастельс, Кастань, Вертонген, Фас, Теате, Тилеманс (Мангаля, 66), Онана, Карраско (Опенда, 84), Троссард (Лукебакио, 79), Бакайоко (Доку, 66), Лукаку (Батшуайи, 66).

Предупреждения: Шейдаев (78), Доку (90), Батшуайи (90).

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Источник Sport.ua
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