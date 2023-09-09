ФОТО. Сборная Украины совершила прогулку у озера перед матчем с Англией

9 сентября в польском Вроцлаве на стадионе «Тарчинский-Арена» сборная Украины проведет формально домашний матч отбора Евро-2024 в группе С против команды Англии.

Сегодня утром наша команда совершила 25-минутную прогулку у озера, расположенного неподалеку от отеля.

Ранее стала известна окончательная заявка сборной Украины на матч с Англией, в составе «сине-желтых», три потери.

Украина – Англия. Прогноз и анонс на матч отбора Евро-2024

Начало встречи – в 19.00 по киевскому времени.