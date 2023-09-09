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  4. ФОТО. Сборная Украины совершила прогулку у озера перед матчем с Англией
Чемпионат Европы
09 сентября 2023, 13:33 |
724
0

ФОТО. Сборная Украины совершила прогулку у озера перед матчем с Англией

Начало встречи – в 19.00 по киевскому времени

09 сентября 2023, 13:33 |
724
0
ФОТО. Сборная Украины совершила прогулку у озера перед матчем с Англией
УАФ

9 сентября в польском Вроцлаве на стадионе «Тарчинский-Арена» сборная Украины проведет формально домашний матч отбора Евро-2024 в группе С против команды Англии.

Сегодня утром наша команда совершила 25-минутную прогулку у озера, расположенного неподалеку от отеля.

Ранее стала известна окончательная заявка сборной Украины на матч с Англией, в составе «сине-желтых», три потери.

Украина – Англия. Прогноз и анонс на матч отбора Евро-2024

Начало встречи – в 19.00 по киевскому времени.

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Источник Sport.ua
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