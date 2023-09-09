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Чемпионат Европы
09 сентября 2023, 09:45 | Обновлено 09 сентября 2023, 11:01
2858
1

Известна окончательная заявка сборной Украины на матч с Англией

В заявку не попали Александр Тымчик, Александр Зубков и Александр Пихаленок

09 сентября 2023, 09:45 | Обновлено 09 сентября 2023, 11:01
2858
1
Известна окончательная заявка сборной Украины на матч с Англией
УАФ

9 сентября в польском Вроцлаве на стадионе «Тарчинский-Арена» сборная Украины проведет формально домашний матч отбора Евро-2024 в группе С против команды Англии.

Из тех футболистов, которые сейчас находятся в лагере сборной Украины, в заявку не попали Александр Тымчик, Александр Зубков и Александр Пихаленок.

Заявка сборной Украины на матч с Англией

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин.
Защитники: Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Денис Попов, Николай Матвиенко, Александр Караваев.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Егор Назарина.
Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат.

Украина – Англия. Прогноз и анонс на матч отбора Евро-2024

Начало встречи – в 19.00 по киевскому времени.

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сборная Украины по футболу Александр Тымчик Александр Зубков Александр Пихаленок
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 1
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Тарік1994
Цікаво, єдиний ПЗ з постійною ігровою практикою та вінгер яких у нас не так багато не потрапити. Але при цьому чомусь у заявці Ярмола який тільки відновився 
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