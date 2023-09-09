Известна окончательная заявка сборной Украины на матч с Англией

9 сентября в польском Вроцлаве на стадионе «Тарчинский-Арена» сборная Украины проведет формально домашний матч отбора Евро-2024 в группе С против команды Англии.

Из тех футболистов, которые сейчас находятся в лагере сборной Украины, в заявку не попали Александр Тымчик, Александр Зубков и Александр Пихаленок.

Заявка сборной Украины на матч с Англией

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин.

Защитники: Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Денис Попов, Николай Матвиенко, Александр Караваев.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Егор Назарина.

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат.

Украина – Англия. Прогноз и анонс на матч отбора Евро-2024

Начало встречи – в 19.00 по киевскому времени.