Василий КОБИН: «Надеюсь, Ребров сегодня удивит Саутгейта»

9 сентября национальная сборная Украины по футболу в польском городе Вроцлаве проведет очередной поединок отбора на Евро-2024 с лидером подгруппы – Англией.

Бывший игрок национальной сборной Украины Василий Кобин в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал о том, какие качества надо продемонстрировать нашим ребятам, чтобы составить конкуренцию англичанам:

- Мне приходилось участвовать в том единственном пока матче, в котором сборная Украины взяла верх над англичанами. Было это на «Днепр-арене» 10 октября 2009 года в отборе на чемпионат мира. Благодаря точному «выстрелу» Сергея Назаренко мы победили – 1:0. С тех пор многое изменилось, пожалуй, и сборная Англии не была такой сильной, хотя тогда в ее рядах были Эшли Коул, Стивен Джеррард, Фрэнк Лампард, Уэйн Руни, но нам удалось доминировать благодаря скрупулезному изучению соперника, мотивации, надежности вратаря Андрея Пятова. Думаю, если сегодня эти наши «козыри» также сработают, то шансы дать бой британцам возрастут.

- По вашему мнению, ничья будет положительным итогом для украинской сборной?

- Если по ходу матча будем проигрывать, то да. Знаете, сейчас очень заметной стала роль главного тренера. В его штаб водят специалисты разного профиля, но все решает рулевой, который делает анализ предоставленных фактов и принимает решение. Надеюсь, что сегодня наш Сергей Ребров удивит планом на игру своего английского коллегу Гарета Саутгейта.

- Что вы имеете в виду?

- Я не собираюсь быть оракулом, потому что не владею информацией, в каком состоянии находятся наши игроки. Вот почему сложно сказать, на какой тактической схеме остановится Ребров, кому доверит выполнение задач. О том, что сработало, а что нет – можно будет поговорить более конкретно уже после финального свистка. Хотя не исключено, что акцент будет сделан на высокий прессинг уже с первых минут, или на быстрый гол, а может неожиданно бросят в бой Владислава Ваната – единственного нашего нападающего, у которого есть необходимая игровая практика.

- Если уж зашла речь об игровой практике, то целая группа наших футболистов – Виталий Миколенко, Роман Яремчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко не могут этим похвастаться.

- Не надо драматизировать ситуацию. Это опытные футболисты, которые недостаток игровой практики компенсируют мотивацией, желанием сыграть через не могу. С ними уже будет все в порядке.

- И все же, какие надо иметь «козыри», чтобы дать бой англичанам?

- У сборной Англии сегодня, действительно, практически нет слабых мест. И все же, мне было бы интересно предложить им посоревноваться в скорости. У нас есть мобильные игроки, чего стоит только Михаил Мудрик. Впрочем, не стоит углубляться в эту тему, потому что все равно последнее слово – за Ребровым. Я оцениваю шансы соперников, как 50 на 50.