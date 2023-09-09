Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Василий КОБИН: «Надеюсь, Ребров сегодня удивит Саутгейта»
Чемпионат мира
09 сентября 2023, 11:45 | Обновлено 09 сентября 2023, 12:28
290
4

Василий КОБИН: «Надеюсь, Ребров сегодня удивит Саутгейта»

Бывший игрок национальной сборной – о предстоящем матче отбора Евро-2024

09 сентября 2023, 11:45 | Обновлено 09 сентября 2023, 12:28
290
4
Василий КОБИН: «Надеюсь, Ребров сегодня удивит Саутгейта»
УАФ

9 сентября национальная сборная Украины по футболу в польском городе Вроцлаве проведет очередной поединок отбора на Евро-2024 с лидером подгруппы – Англией.

Бывший игрок национальной сборной Украины Василий Кобин в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал о том, какие качества надо продемонстрировать нашим ребятам, чтобы составить конкуренцию англичанам:

- Мне приходилось участвовать в том единственном пока матче, в котором сборная Украины взяла верх над англичанами. Было это на «Днепр-арене» 10 октября 2009 года в отборе на чемпионат мира. Благодаря точному «выстрелу» Сергея Назаренко мы победили – 1:0. С тех пор многое изменилось, пожалуй, и сборная Англии не была такой сильной, хотя тогда в ее рядах были Эшли Коул, Стивен Джеррард, Фрэнк Лампард, Уэйн Руни, но нам удалось доминировать благодаря скрупулезному изучению соперника, мотивации, надежности вратаря Андрея Пятова. Думаю, если сегодня эти наши «козыри» также сработают, то шансы дать бой британцам возрастут.

- По вашему мнению, ничья будет положительным итогом для украинской сборной?
- Если по ходу матча будем проигрывать, то да. Знаете, сейчас очень заметной стала роль главного тренера. В его штаб водят специалисты разного профиля, но все решает рулевой, который делает анализ предоставленных фактов и принимает решение. Надеюсь, что сегодня наш Сергей Ребров удивит планом на игру своего английского коллегу Гарета Саутгейта.

- Что вы имеете в виду?
- Я не собираюсь быть оракулом, потому что не владею информацией, в каком состоянии находятся наши игроки. Вот почему сложно сказать, на какой тактической схеме остановится Ребров, кому доверит выполнение задач. О том, что сработало, а что нет – можно будет поговорить более конкретно уже после финального свистка. Хотя не исключено, что акцент будет сделан на высокий прессинг уже с первых минут, или на быстрый гол, а может неожиданно бросят в бой Владислава Ваната – единственного нашего нападающего, у которого есть необходимая игровая практика.

- Если уж зашла речь об игровой практике, то целая группа наших футболистов – Виталий Миколенко, Роман Яремчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко не могут этим похвастаться.
- Не надо драматизировать ситуацию. Это опытные футболисты, которые недостаток игровой практики компенсируют мотивацией, желанием сыграть через не могу. С ними уже будет все в порядке.

- И все же, какие надо иметь «козыри», чтобы дать бой англичанам?
- У сборной Англии сегодня, действительно, практически нет слабых мест. И все же, мне было бы интересно предложить им посоревноваться в скорости. У нас есть мобильные игроки, чего стоит только Михаил Мудрик. Впрочем, не стоит углубляться в эту тему, потому что все равно последнее слово – за Ребровым. Я оцениваю шансы соперников, как 50 на 50.

По теме:
Стало известно, останется ли Кобин спортивным директором Металлиста
Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Англии
Петраков отчитал журналиста за странный вопрос после матча с Турцией
Василий Кобин сборная Англии по футболу сборная Украины по футболу Украина - Англия Евро-2024 инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обошел Пеле. Неймар стал лучшим бомбардиром сборной Бразилии в истории
Футбол | 09 сентября 2023, 10:59 4
Обошел Пеле. Неймар стал лучшим бомбардиром сборной Бразилии в истории
Обошел Пеле. Неймар стал лучшим бомбардиром сборной Бразилии в истории

Дубль в ворота Боливии помог обновить рекорд

Минус защитник. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Англией
Футбол | 08 сентября 2023, 22:05 5
Минус защитник. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Англией
Минус защитник. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Англией

Александр Тымчик точно с Англией не сыграет

Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 08.09.2023, 22:53
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Триумф Магучих, молодежка уступила в Германии, бронза футзалистов на ЧЕ
Футбол | 09.09.2023, 06:00
Триумф Магучих, молодежка уступила в Германии, бронза футзалистов на ЧЕ
Триумф Магучих, молодежка уступила в Германии, бронза футзалистов на ЧЕ
ВИДЕО. *ули, б****, в полуфинале? Соболенко удивило качество тенниса Киз
Теннис | 08.09.2023, 15:16
ВИДЕО. *ули, б****, в полуфинале? Соболенко удивило качество тенниса Киз
ВИДЕО. *ули, б****, в полуфинале? Соболенко удивило качество тенниса Киз
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
romanchik.8409
Звичайно! Ярмолу тихихода поставить 
Ответить
0
Fant24
Так мы же играли нкдавно .ни одного удара по воротам Англии ни одной комбинации 
Ответить
0
ALKOSruLKA
...ага, 3Х ВОРОТАРіВ ПОСТАВИТЬ НА ВОРОТА
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пропащая сила. Гармаш мог бы стать легендой Динамо, но не судьба
Пропащая сила. Гармаш мог бы стать легендой Динамо, но не судьба
07.09.2023, 17:46 27
Футбол
Стали известны условия, на которых Шахтер получит бонусы за Мудрика
Стали известны условия, на которых Шахтер получит бонусы за Мудрика
07.09.2023, 18:46 14
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик теперь неактуален, его побил Дюбуа»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик теперь неактуален, его побил Дюбуа»
08.09.2023, 11:17 23
Бокс
Гол Месси. Аргентина дожала Эквадор в отборе на ЧМ-2026
Гол Месси. Аргентина дожала Эквадор в отборе на ЧМ-2026
08.09.2023, 05:10 4
Футбол
Ярослава Магучих – победительница этапа Бриллиантовой лиги
Ярослава Магучих – победительница этапа Бриллиантовой лиги
08.09.2023, 22:51 2
Другие виды
Конец трансферной саги. Стала известна судьба Мохамеда Салаха
Конец трансферной саги. Стала известна судьба Мохамеда Салаха
07.09.2023, 20:11 1
Футбол
Алькарас проиграл Медведеву в полуфинале US Open
Алькарас проиграл Медведеву в полуфинале US Open
09.09.2023, 05:59 7
Теннис
ВИДЕО. «Ох ** твою». Удар Яремчука, который не должен увидеть коуч Валенсии
ВИДЕО. «Ох ** твою». Удар Яремчука, который не должен увидеть коуч Валенсии
07.09.2023, 16:56 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем