Чемпионат Европы09 сентября 2023, 11:12 | Обновлено 09 сентября 2023, 11:21
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Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Англии
Команда Сергея Реброва проведет встречу в желтом комплекте формы
09 сентября 2023, 11:12 | Обновлено 09 сентября 2023, 11:21
832
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9 сентября в польском Вроцлаве на стадионе «Тарчинский-Арена» сборная Украины проведет формально домашний матч отбора Евро-2024 в группе С против команды Англии.
Сегодняшний матч сборная Украины проведет в желтом комплекте формы. Английская команда сыграет в красной форме.
Ранее стала известна окончательная заявка сборной Украины на матч с Англией, в составе «сине-желтых», три потери.
Украина – Англия. Прогноз и анонс на матч отбора Евро-2024
Начало встречи – в 19.00 по киевскому времени.
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