Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Англии
Чемпионат Европы
09 сентября 2023, 11:12 | Обновлено 09 сентября 2023, 11:21
832
0

Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Англии

Команда Сергея Реброва проведет встречу в желтом комплекте формы

09 сентября 2023, 11:12 | Обновлено 09 сентября 2023, 11:21
832
0
Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Англии
УАФ

9 сентября в польском Вроцлаве на стадионе «Тарчинский-Арена» сборная Украины проведет формально домашний матч отбора Евро-2024 в группе С против команды Англии.

Сегодняшний матч сборная Украины проведет в желтом комплекте формы. Английская команда сыграет в красной форме.

Ранее стала известна окончательная заявка сборной Украины на матч с Англией, в составе «сине-желтых», три потери.

Украина – Англия. Прогноз и анонс на матч отбора Евро-2024

Начало встречи – в 19.00 по киевскому времени.

По теме:
Василий КОБИН: «Надеюсь, Ребров сегодня удивит Саутгейта»
Петраков отчитал журналиста за странный вопрос после матча с Турцией
Известна окончательная заявка сборной Украины на матч с Англией
сборная Англии по футболу сборная Украины по футболу Украина - Англия Евро-2024
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 08 сентября 2023, 22:53 0
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу

В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина

Триумф Магучих, молодежка уступила в Германии, бронза футзалистов на ЧЕ
Футбол | 09 сентября 2023, 06:00 2
Триумф Магучих, молодежка уступила в Германии, бронза футзалистов на ЧЕ
Триумф Магучих, молодежка уступила в Германии, бронза футзалистов на ЧЕ

Главные новости за 8 сентября на Sport.ua

Минус защитник. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Англией
Футбол | 08.09.2023, 22:05
Минус защитник. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Англией
Минус защитник. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Англией
Обошел Пеле. Неймар стал лучшим бомбардиром сборной Бразилии в истории
Футбол | 09.09.2023, 10:59
Обошел Пеле. Неймар стал лучшим бомбардиром сборной Бразилии в истории
Обошел Пеле. Неймар стал лучшим бомбардиром сборной Бразилии в истории
Определился второй финалист чемпионата мира по баскетболу
Баскетбол | 08.09.2023, 18:10
Определился второй финалист чемпионата мира по баскетболу
Определился второй финалист чемпионата мира по баскетболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. «Ох ** твою». Удар Яремчука, который не должен увидеть коуч Валенсии
ВИДЕО. «Ох ** твою». Удар Яремчука, который не должен увидеть коуч Валенсии
07.09.2023, 16:56 7
Футбол
62-миллионный новичок Ман Сити отказался играть за Бразилию. Почему?
62-миллионный новичок Ман Сити отказался играть за Бразилию. Почему?
07.09.2023, 08:05 5
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик теперь неактуален, его побил Дюбуа»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик теперь неактуален, его побил Дюбуа»
08.09.2023, 11:17 23
Бокс
Новая звезда Испании: 16-летний тинейджер Ямал готов переписать историю
Новая звезда Испании: 16-летний тинейджер Ямал готов переписать историю
08.09.2023, 10:26 4
Футбол
Пропащая сила. Гармаш мог бы стать легендой Динамо, но не судьба
Пропащая сила. Гармаш мог бы стать легендой Динамо, но не судьба
07.09.2023, 17:46 27
Футбол
Хргович назвал условие, при котором позволит состояться бою Усик – Фьюри
Хргович назвал условие, при котором позволит состояться бою Усик – Фьюри
07.09.2023, 08:27 11
Бокс
Филип ХРГОВИЧ – Усику: «Извини, абсолютным чемпионом стану я»
Филип ХРГОВИЧ – Усику: «Извини, абсолютным чемпионом стану я»
07.09.2023, 09:57 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем