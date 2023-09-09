Украина. Первая лига09 сентября 2023, 06:31 |
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Первая лига. Матчи 7-го тура, 9 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 сентября видеотрансляцию поединков 7-го тура Первой лиги
09 сентября 2023, 06:31 |
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9 сентября проходят поединки 7-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Первая лига. 7-й тур, 9 сентября
- 14:00. Виктория – Чернигов
- 15:00. Эпицентр – Буковина
- 15:30. Металлург – Левый берег
- 16:00. Агробизнес – Карпаты
Турнирная таблица
Видеотрансляция матчей тура
14:00. Виктория – Чернигов
15:00. Эпицентр – Буковина
15:30. Металлург – Левый берег
16:00. Агробизнес – Карпаты
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