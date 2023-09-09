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Эпицентр
09.09.2023 15:00 - : -
Буковина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
09 сентября 2023, 06:31 |
17
0

Первая лига. Матчи 7-го тура, 9 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 сентября видеотрансляцию поединков 7-го тура Первой лиги

09 сентября 2023, 06:31 |
17
0
Первая лига. Матчи 7-го тура, 9 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Чернигов

9 сентября проходят поединки 7-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Первая лига. 7-й тур, 9 сентября

  • 14:00. Виктория – Чернигов
  • 15:00. Эпицентр – Буковина
  • 15:30. Металлург – Левый берег
  • 16:00. Агробизнес – Карпаты

Турнирная таблица

Видеотрансляция матчей тура​

14:00. Виктория – Чернигов

15:00. Эпицентр – Буковина

15:30. Металлург – Левый берег

16:00. Агробизнес – Карпаты

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Источник Sport.ua
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