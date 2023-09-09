Карпаты заработали 2 пенальти за 3 минуты с Агробизнесом, победа Эпицентра
9 сентября состоялись 4 матча Первой лиги Украины
9 сентября состоялись 4 матча 7-го тура Первой лиги Украины: 2 в группе А и 2 в группе В.
В группе В «Виктория» на своем поле обыграла «Чернигов» со счетом 2:1. Поединок между «Металлургом» и «Левым берегом» завершился вничью 1:1.
В группе А «Эпицентр» дома выиграл у «Буковины» 2:1. Львовские «Карпаты» в гостях минимально обыграли «Агробизнес». Интересно, что «львы» в этой игре за 3 минуты пробили 2 пенальти. Вначале на 41-й отличился Павел Полегенько, а на 44-й Игор Невес не смог реализовать 11-метровый.
Первая лига Украины. 9 сентября. 7-й тур
Группа А
Эпицентр – Буковина – 2:1
Голы: Бендера, 40, Гирный, 75 (пен.) – Фарасеенко, 60
Агробизнес – Карпаты – 0:1
Гол: Полегенько, 41 (пен.)
Группа В
Виктория – Чернигов – 2:1
Голы: Мышенко, 38, Шаврин, 89 (пен.) – Федосов, 15
Металлург – Левый берег – 1:1
Голы: Сад, 7 (пен.) – Спиваков, 25
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