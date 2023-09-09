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Эпицентр
09.09.2023 15:00 – FT 2 : 1
Буковина
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Украина. Первая лига
09 сентября 2023, 18:47 | Обновлено 09 сентября 2023, 18:55
818
0

Карпаты заработали 2 пенальти за 3 минуты с Агробизнесом, победа Эпицентра

9 сентября состоялись 4 матча Первой лиги Украины

09 сентября 2023, 18:47 | Обновлено 09 сентября 2023, 18:55
818
0
Карпаты заработали 2 пенальти за 3 минуты с Агробизнесом, победа Эпицентра
ФК Карпаты Львов

9 сентября состоялись 4 матча 7-го тура Первой лиги Украины: 2 в группе А и 2 в группе В.

В группе В «Виктория» на своем поле обыграла «Чернигов» со счетом 2:1. Поединок между «Металлургом» и «Левым берегом» завершился вничью 1:1.

В группе А «Эпицентр» дома выиграл у «Буковины» 2:1. Львовские «Карпаты» в гостях минимально обыграли «Агробизнес». Интересно, что «львы» в этой игре за 3 минуты пробили 2 пенальти. Вначале на 41-й отличился Павел Полегенько, а на 44-й Игор Невес не смог реализовать 11-метровый.

Первая лига Украины. 9 сентября. 7-й тур

Группа А

Эпицентр – Буковина – 2:1

Голы: Бендера, 40, Гирный, 75 (пен.) – Фарасеенко, 60

Агробизнес – Карпаты – 0:1

Гол: Полегенько, 41 (пен.)

Группа В

Виктория – Чернигов – 2:1

Голы: Мышенко, 38, Шаврин, 89 (пен.) – Федосов, 15

Металлург – Левый берег – 1:1

Голы: Сад, 7 (пен.) – Спиваков, 25

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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Эпицентр Каменец-Подольский Буковина Черновцы Агробизнес Карпаты Львов Виктория Сумы (Николаевка) Чернигов Металлург Запорожье Левый берег пенальти
Источник Sport.ua
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