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Украина. Вторая лига
09 сентября 2023, 06:12 | Обновлено 09 сентября 2023, 06:22
13
0

Дружба – Кремень-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 сентября в 15:45 видеотрансляцию поединка 6-го тура Второй лиги

09 сентября 2023, 06:12 | Обновлено 09 сентября 2023, 06:22
13
0
Дружба – Кремень-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

9 сентября проходит заключительный поединок 6-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Вторая лига. 6-й тур, 9 сентября

15:45. Дружба – Кремень-2

Смотрите видеотрансляцию матча.

Дружба – Кремень-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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