09.09.2023 15:45 - : -
Украина. Вторая лига09 сентября 2023, 06:12 | Обновлено 09 сентября 2023, 06:22
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Дружба – Кремень-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 сентября в 15:45 видеотрансляцию поединка 6-го тура Второй лиги
09 сентября 2023, 06:12 | Обновлено 09 сентября 2023, 06:22
13
0
9 сентября проходит заключительный поединок 6-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Вторая лига. 6-й тур, 9 сентября
15:45. Дружба – Кремень-2
Смотрите видеотрансляцию матча.
Дружба – Кремень-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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