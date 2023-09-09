Вторая лига. Дружба продолжила победную серию

В Кагарлыке матчем между «Дружбой» из Мировки и вторым составом кременчугского «Кремня» завершился 6-й тур во Второй лиге.

Хозяева в середине первого тайма усилиями Андрея Сторчоуса и Алексея Бандурина забили два гола с интервалом в семь минут, которые остались единственными в этой встрече.

После этой победы, пятой в пяти матчах, «Дружба» занимает второе место с 15-ю очками, матчем в запасе и отстает на одно очко от лидирующей столичной «ЮКСЫ». «Кремень-2» потерпел шестое поражение в шести матчах и занимает предпоследнее, 14-е место.

Вторая лига, 6 тур

9 сентября

«Дружба» (Мировка) – «Кремень-2» (Кременчуг) – 2:0 (2:0)

Голы: Сторчоус, 28, Бандурин, 35.