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Дружба Мировка
09.09.2023 15:45 – FT 2 : 0
Кремень-2
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Украина. Вторая лига
09 сентября 2023, 20:14 | Обновлено 09 сентября 2023, 21:50
138
1

Вторая лига. Дружба продолжила победную серию

«Дружба» дома обыграла второй состав «Кремня»

09 сентября 2023, 20:14 | Обновлено 09 сентября 2023, 21:50
138
1
Вторая лига. Дружба продолжила победную серию
ФК Дружба

В Кагарлыке матчем между «Дружбой» из Мировки и вторым составом кременчугского «Кремня» завершился 6-й тур во Второй лиге.

Хозяева в середине первого тайма усилиями Андрея Сторчоуса и Алексея Бандурина забили два гола с интервалом в семь минут, которые остались единственными в этой встрече.

После этой победы, пятой в пяти матчах, «Дружба» занимает второе место с 15-ю очками, матчем в запасе и отстает на одно очко от лидирующей столичной «ЮКСЫ». «Кремень-2» потерпел шестое поражение в шести матчах и занимает предпоследнее, 14-е место.

Вторая лига, 6 тур

9 сентября

«Дружба» (Мировка) – «Кремень-2» (Кременчуг) – 2:0 (2:0)

Голы: Сторчоус, 28, Бандурин, 35.

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Вторая лига Украины Дружба Мировка Кремень-2 Кременчуг
Источник Sport.ua
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Роман Романченков
Не в Мирівці, а в Кагарлику😎
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