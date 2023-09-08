Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «Не смотрим, кто фаворит. У сборной Украины своя мечта»
Чемпионат Европы
08 сентября 2023, 20:11 |
425
0

Александр ЗИНЧЕНКО: «Не смотрим, кто фаворит. У сборной Украины своя мечта»

Команда готовится к матчу отбора

08 сентября 2023, 20:11 |
425
0
Александр ЗИНЧЕНКО: «Не смотрим, кто фаворит. У сборной Украины своя мечта»
УАФ. Александр Зинченко

Лидер сборной Украины Александр Зинченко дал комментарий перед матчем отбора Евро-2024 против Англии, который пройдет 9 сентября.

– Впереди у вас два поединка с фаворитом группы и главным конкурентом. Какой из них в приоритете в плане турнирной борьбы?

— Я очень благодарен за то, что в моей жизни было много тренеров, которые учили полезным вещам. Одним из них был Александр Борисович Головко, который учил нас думать и говорить, что самая важная игра – та, которая сегодня. Мы не смотрим на турнирную таблицу, кто фаворит, сколько стоит состав. В футболе случаются разные вещи. У нас есть своя мечта, своя цель. Мы потихоньку идем к ней.

— Во Вроцлаве проживает много украинцев. Насколько вы будете ощущать их поддержку? Является ли это дополнительной возможностью напомнить о том, что в Украине идет война, что сборная играет вне дома уже много времени?

— Во-первых, хочу очень поблагодарить Польшу и поляков за поддержку в это тяжелое время. У меня есть друзья, которые живут во Вроцлаве, я знаю, какие поляки дружелюбны, как они пытаются нам помочь. Конечно, ожидаю, что стадион будет в сине-желтых цветах, потому что знаю, что многие украинцы живут здесь. Думаю, будет отличная атмосфера и хорошая игра, поскольку обе команды играют в хороший футбол. Это будет очень интересно болельщикам. Но невозможно говорить, что это будет та же атмосфера, когда ты играешь в Украине. Потому что дома даже воздух другой. Не могу дождаться, когда вернемся, мы об этом мечтаем.

— Что для вас значит играть и представлять Украину в столь трудный для нее момент?

— Если мы говорим только о футболе, то это международный язык. Мы все понимаем, что такое футбол, наслаждаемся этой игрой. Я стараюсь использовать любой момент и чувствую своим долгом говорить людям о войне, напоминать миру о происходящем. Главное, что должен сказать, так это поблагодарить украинскую армию за возможность играть и представлять Украину на столь высоком уровне.

Когда мы выступали за юношеские сборные, тренер говорил, что куда бы мы ни выезжали, где бы ни были за границей — должны помнить, что являются представителями и лицом Украины. Поэтому я, как футболист, играющий за границей, должен постоянно показывать всем, какая страшная ситуация у нас. К сожалению, сейчас много пропаганды где угодно. Это тоже вызов для меня — говорить правду о том, что происходит в Украине.

— Вы профессиональный футболист и страстный человек, представляющий свою страну. Как вам удается справиться с тем, что есть в вашем сердце и голове при выходе на поле?

- Хороший вопрос. Раньше я часто его слышал, но сейчас есть ответ. Когда ты выходишь на поле, думаешь о людях, которые рискуют жизнью, борются за независимость Украины. У них тоже есть семьи, есть своя жизнь, но они рискуют им, стоят на передовой, делают все, чтобы страна существовала. Когда ты это знаешь, то нет никакой жалости к себе. Просто выходишь и играешь.

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сборная Украины по футболу Украина - Англия Александр Зинченко
Источник Украинская ассоциация футбола
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