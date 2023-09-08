Месси сравнялся с Суаресом по голам за сборную в отборочных турнирах

Аргентинская суперзвезда Лионель Месси вышел в лидеры по забитым мячам в южноамериканских отборочных турнирах.

Форвард национальной сборной Аргентины забил 29-й гол в южноамериканских отборочных турнирах и сравнялся по этому показателю с уругвайским форвардом и бывшем одноклубником по «Барселоне» Луисом Суаресом. Они лучшие бомбардиры южноамериканских отборов.

Сегодня 36-летний Месси отличился победным голом со штрафного в первом матче отборочного турнира к ЧМ-2026 с Эквадором (0:1).

Напомни, этой ночью, Лионель догнал Давида Бекхэма по голам со штрафных.