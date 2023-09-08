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  4. Месси догнал Бекхэма по голам со штрафных. Но они не лидеры
Аргентина
08 сентября 2023, 09:45 | Обновлено 08 сентября 2023, 09:52
848
0

Месси догнал Бекхэма по голам со штрафных. Но они не лидеры

Аргентинец в очередной раз отличился со штрафного

08 сентября 2023, 09:45 | Обновлено 08 сентября 2023, 09:52
848
0
Месси догнал Бекхэма по голам со штрафных. Но они не лидеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 8 сентября сборная Аргентины в матче квалификации чемпионата мира 2026 года обыграла команду Эквадора со счетом 1:0.

Действующие чемпионы мира добились победы благодаря голу Лионеля Месси со штрафного на 78-й минуте поединка.

Для 36-летнего форварда сборной Аргентины этот гол стал 65-м после прямого удара со штрафного. По данному показателю нападающий американского клуба «Интер Майами» сравнялся Дэвидом Бекхэмом.

Опережают Месси и Бекхэма по голам со штрафных Жуниньо Пернамбукано (77), Пеле (70), а также Виктор Легроталье и Роналдиньо (оба – по 66).

У форварда «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду 60 голов ударами со штрафных.

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Лионель Месси Дэвид Бекхэм сборная Аргентины по футболу
Источник The Athletic
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