Месси догнал Бекхэма по голам со штрафных. Но они не лидеры

В ночь на 8 сентября сборная Аргентины в матче квалификации чемпионата мира 2026 года обыграла команду Эквадора со счетом 1:0.

Действующие чемпионы мира добились победы благодаря голу Лионеля Месси со штрафного на 78-й минуте поединка.

Для 36-летнего форварда сборной Аргентины этот гол стал 65-м после прямого удара со штрафного. По данному показателю нападающий американского клуба «Интер Майами» сравнялся Дэвидом Бекхэмом.

Опережают Месси и Бекхэма по голам со штрафных Жуниньо Пернамбукано (77), Пеле (70), а также Виктор Легроталье и Роналдиньо (оба – по 66).

У форварда «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду 60 голов ударами со штрафных.