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Металлург-2 Зп
08.09.2023 14:30 – 39 0 : 0
ЮКСА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
08 сентября 2023, 15:00 |
292
0

Вторая лига. Матчи 6-го тура, 8 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 сентября видеотрансляцию поединков 6-го тура Второй лиги

08 сентября 2023, 15:00 |
292
0
Вторая лига. Матчи 6-го тура, 8 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Звягель

8 сентября проходят поединки 6-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Вторая лига. 6-й тур, 8 сентября

  • 12:00. Карпаты-2 – Реал Фарма
  • 12:45. Васт Николаев – Нива Винница
  • 13:30. Кудровка – Локомотив Киев
  • 14:30. Металлург-2 – ЮКСА
  • 14:45. Скала – Тростянец
  • 15:00. Звягель – Чайка

Турнирная таблица

Видеотрансляция матчей

12:00. Карпаты-2 – Реал Фарма

12:45. Васт Николаев – Нива Винница

13:30. Кудровка – Локомотив Киев

14:30. Металлург-2 – ЮКСА

14:45. Скала – Тростянец

15:00. Звягель – Чайка

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Источник Sport.ua
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