08.09.2023 14:30 – 39’ 0 : 0
Украина. Вторая лига08 сентября 2023, 15:00 |
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Вторая лига. Матчи 6-го тура, 8 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 сентября видеотрансляцию поединков 6-го тура Второй лиги
08 сентября 2023, 15:00 |
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8 сентября проходят поединки 6-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 6-й тур, 8 сентября
- 12:00. Карпаты-2 – Реал Фарма
- 12:45. Васт Николаев – Нива Винница
- 13:30. Кудровка – Локомотив Киев
- 14:30. Металлург-2 – ЮКСА
- 14:45. Скала – Тростянец
- 15:00. Звягель – Чайка
Турнирная таблица
Видеотрансляция матчей
12:00. Карпаты-2 – Реал Фарма
12:45. Васт Николаев – Нива Винница
13:30. Кудровка – Локомотив Киев
14:30. Металлург-2 – ЮКСА
14:45. Скала – Тростянец
15:00. Звягель – Чайка
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