Источник: аргентинский легионер покинул Днепр-1
Доминго Бланко продолжит карьеру в мексиканской «Тихуане»
Аргентинский легионер «Днепра-1» Доминго Бланко покинул украинский клуб. Об этом сообщает ресурс fcdnipro.com.
По информации источника, 28-летний Бланко продолжит карьеру в мексиканской «Тихуане». Речь идет о бесплатной аренде на один год с правом выкупа.
Напомним, после вылета из еврокубков «Днепр-1» принял решение вернуться на постоянное базирование в Днепр. Бланко после этого решил покинуть клуб. Интерес к аргентинцу проявляли «Карпаты».
Бланко выступает за «Днепр-1» с августа прошлого года. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол в 6 матчах.
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