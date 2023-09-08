Источник: аргентинский легионер покинул Днепр-1

Аргентинский легионер «Днепра-1» Доминго Бланко покинул украинский клуб. Об этом сообщает ресурс fcdnipro.com.

По информации источника, 28-летний Бланко продолжит карьеру в мексиканской «Тихуане». Речь идет о бесплатной аренде на один год с правом выкупа.

Напомним, после вылета из еврокубков «Днепр-1» принял решение вернуться на постоянное базирование в Днепр. Бланко после этого решил покинуть клуб. Интерес к аргентинцу проявляли «Карпаты».

Бланко выступает за «Днепр-1» с августа прошлого года. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол в 6 матчах.