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Украина. Премьер лига
08 сентября 2023, 13:28 | Обновлено 08 сентября 2023, 13:29
259
1

Источник: аргентинский легионер покинул Днепр-1

Доминго Бланко продолжит карьеру в мексиканской «Тихуане»

08 сентября 2023, 13:28 | Обновлено 08 сентября 2023, 13:29
259
1
Источник: аргентинский легионер покинул Днепр-1
СК Днепр-1. Доминго Бланко

Аргентинский легионер «Днепра-1» Доминго Бланко покинул украинский клуб. Об этом сообщает ресурс fcdnipro.com.

По информации источника, 28-летний Бланко продолжит карьеру в мексиканской «Тихуане». Речь идет о бесплатной аренде на один год с правом выкупа.

Напомним, после вылета из еврокубков «Днепр-1» принял решение вернуться на постоянное базирование в Днепр. Бланко после этого решил покинуть клуб. Интерес к аргентинцу проявляли «Карпаты».

Бланко выступает за «Днепр-1» с августа прошлого года. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол в 6 матчах.

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Доминго Бланко Днепр-1 Тихуана трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Источник Фан-сайт ФК Днепр
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Комментарии 1
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Serhii P.
Ви попереджайте легіонерів, що тут прилітають і ракети, і безпілотники. А то нарозказують байок, а легіонери через кілька місяців тікають
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