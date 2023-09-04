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Украина. Премьер лига
04 сентября 2023, 19:11 |
416
0

Источник: Карпаты хотели подписать лидера Днепра-1 Бланко

О переходе договориться не удалось

04 сентября 2023, 19:11 |
416
0
Источник: Карпаты хотели подписать лидера Днепра-1 Бланко
ФК Днепр-1. Доминго Бланко

По информации журналиста Игоря Цыганыка, клуб Первой лиги «Карпаты» выходил на «Днепр-1» с предложением о трансфере аргентинского атакующего хавбека Доминго Бланко.

Сообщается, что игрок ездил во Львов, чтобы оценить инфраструктуру «Карпат» и пообщаться с руководством, однако кубам пока договориться не удалось.

Ранее Бланко заявил, что готов покинуть команду, если она вернется и будет базироваться в Днепре, который регулярно подвергается российским обстрелам.

В нынешнем сезоне 28-летний игрок забил 1 гол в шести матчах.

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Днепр-1 Карпаты Львов Доминго Бланко трансферы УПЛ
Источник Циганик LIVE
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