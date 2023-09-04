Источник: Карпаты хотели подписать лидера Днепра-1 Бланко
О переходе договориться не удалось
По информации журналиста Игоря Цыганыка, клуб Первой лиги «Карпаты» выходил на «Днепр-1» с предложением о трансфере аргентинского атакующего хавбека Доминго Бланко.
Сообщается, что игрок ездил во Львов, чтобы оценить инфраструктуру «Карпат» и пообщаться с руководством, однако кубам пока договориться не удалось.
Ранее Бланко заявил, что готов покинуть команду, если она вернется и будет базироваться в Днепре, который регулярно подвергается российским обстрелам.
В нынешнем сезоне 28-летний игрок забил 1 гол в шести матчах.
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