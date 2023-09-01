БЛАНКО: «Если вернемся в Днепр, буду рассматривать вариант с трансфером»
Легионер «Днепра-1» рассказал о своих планах на будущее
28-летний аргентинский полузащитник «Днепра-1» Доминго Бланко дал комментарий по поводу своего будущего для Telegram-канала Днепрянин:
«Если команда вернется в Днепр, а не останется в Ужгороде, буду серьезно рассматривать вариант с переходом, потому что переезд в Днепр будет опасным для жизни, информацию об «Индепендьенте» подтверждаю, это 100% правда.
Мне очень нравилось, как болельщики ко мне относились и какую любовь они дарили. Я извиняюсь, что мы не смогли добиться успехов в еврокубках».
Напомним, вчера, 31 августа, «Днепр-1» в дополнительное время проиграл «Спартаку» Трнаве (1:2) и вылетел из еврокубков.
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