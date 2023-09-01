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  4. БЛАНКО: «Если вернемся в Днепр, буду рассматривать вариант с трансфером»
Украина. Премьер лига
01 сентября 2023, 17:00 |
849
2

БЛАНКО: «Если вернемся в Днепр, буду рассматривать вариант с трансфером»

Легионер «Днепра-1» рассказал о своих планах на будущее

01 сентября 2023, 17:00 |
849
2
БЛАНКО: «Если вернемся в Днепр, буду рассматривать вариант с трансфером»
СК Днепр-1. Доминго Бланко

28-летний аргентинский полузащитник «Днепра-1» Доминго Бланко дал комментарий по поводу своего будущего для Telegram-канала Днепрянин:

«Если команда вернется в Днепр, а не останется в Ужгороде, буду серьезно рассматривать вариант с переходом, потому что переезд в Днепр будет опасным для жизни, информацию об «Индепендьенте» подтверждаю, это 100% правда.

Мне очень нравилось, как болельщики ко мне относились и какую любовь они дарили. Я извиняюсь, что мы не смогли добиться успехов в еврокубках».

Напомним, вчера, 31 августа, «Днепр-1» в дополнительное время проиграл «Спартаку» Трнаве (1:2) и вылетел из еврокубков.

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Опускаемся все ниже и ниже. Дна пока не видно
Доминго Бланко Днепр-1
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Комментарии 2
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romario1501
Яку любовЬ  , таку любовЬ ???))))  Знайдіть людину , яка знає українську мову !!!!
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Fitness.sports
Днепр слабак! Три попытки иметь и всё неудачно, слабаки.
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