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Чемпионшип
08 сентября 2023, 12:20 |
617
0

Переговоры Сандерленда и Зари по Русину продолжались несколько месяцев

Украинский клуб не спешил отпускать одного из лучших своих исполнителей

08 сентября 2023, 12:20 |
617
0
Переговоры Сандерленда и Зари по Русину продолжались несколько месяцев
ФК Динамо. Назарий Русин

Клуб английского Чемпионшипа «Сандерленд» несколько месяцев торговался с «Зарей» по форварду Назарию Русину, о переходе которого «черные коты» официально объявили в последний день работы летнего трансферного окна.

«Это был действительно сложный процесс по нескольким направлениям. Эти переговоры и контакты продолжались пару месяцев. Нам нужно было провести его медицинское обследование за границей, в Европе, а самому Русину приходилось быть в дороге по 22 часа в день, чтобы убедиться, что он сможет заключить сделку. Парень приложил огромные усилия, чтобы трансфер состоялся».

«Мы все еще думаем, что он на подъеме и находится на пути к достижению определенного уровня. Русин довольно поздно раскрылся, но в то же время за последние 18-24 месяцев он показал действительно сильные результаты. Конечно, мы ожидаем, что он перейдет сюда и после небольшой адаптации сможет повлиять на команду и стать для нас основным игроком. Это то, что мы видели в его играх, и это то, что мы чувствуем, что он может привнести», - заявил спортивный директор «Сандерленда» Кристьян Спикмен.

Напомним, накануне Sport.ua сообщал, что Назарий Русин прибыл в расположение «Сандерленда».

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Источник Sunderland Echo
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