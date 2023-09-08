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US Open
08 сентября 2023, 10:58 | Обновлено 08 сентября 2023, 11:41
335
0

Гофф оценила победу над Муховой в полуфинале US Open

Американка сыграет в финале домашнего мэйджора

08 сентября 2023, 10:58 | Обновлено 08 сентября 2023, 11:41
335
0
Гофф оценила победу над Муховой в полуфинале US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Американская теннисистка Коко Гофф (№6 WTA) дала оценку победе над представительницей Чехии Каролиной Муховой в 1/2 финала Открытого чемпионата США.

Гофф переиграла Мухову в двух сетах – 6:4, 7:5.

«Это был тяжелый матч. У меня были шансы, и, когда я их теряла, приходилось расплачиваться. Думаю, по ходу матча было много эмоциональных испытаний. Но я смогла сохранить концентрацию. Просто горжусь собой. Конечно, играть с такой паузой было непросто, к тому же это не была штатная ситуация. Мы не знали, сколько времени это займёт, общались с руководством и охраной. Было сложно понять, что стоит делать: разогреваться или экономить энергию. Но такова жизнь, все бывает. Я просто изо всех сил старалась сохранять тот импульс, который был у меня после победы в первом сете», – призналась Гофф.

В финале Открытого чемпионата США Коко Гофф сыграет с Ариной Соболенко.

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Коко Гофф US Open 2023 Каролина Мухова
Источник US Open
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