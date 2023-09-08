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  4. Гофф и Соболенко разыграют титул на Открытом чемпионате США
US Open
08 сентября 2023, 10:04 | Обновлено 08 сентября 2023, 10:09
719
5

Гофф и Соболенко разыграют титул на Открытом чемпионате США

Известны обе финалистки мэйджора в Нью-Йорке

08 сентября 2023, 10:04 | Обновлено 08 сентября 2023, 10:09
719
5
Гофф и Соболенко разыграют титул на Открытом чемпионате США
US Open

Шестая ракетка мира Коко Гофф из США и обладательница второго номера в рейтинге Женской теннисной ассоциации сыграют в финале US Open.

Напомним, Гофф во встрече 1/2 финала в двух сетах переиграла Каролину Мухову из Чехии (№10 WTA) – 6:4, 7:5.

Соболенко, в свою очередь, в полуфинале одержала победу над американской теннисисткой Мэдисон Киз (№17 WTA) – 0:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:5).

Ранее Гофф и Соболенко встречались между собой пять раз. На счету американки три победы.

Финальная игра US Open между Гофф и Соболенко состоится в субботу, 9 сентября, начало – примерно в 23:00 по киевскому времени.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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T-800
дожився до найгірших жіночих фіналів, але так має бути
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+4
Alehandro
Сподіваюсь, мала зупинить цю скажену коняку, яку вже давно пора приспати
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+2
Vitason
Коко выиграет,она взяла бешеный темп
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+1
K 12
Ох и морда противная у этой ватницы собобленко
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0
T-800
Алькараз с Джоковичем уже тоже стучатся в мою дверь анти-финалов))
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0
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