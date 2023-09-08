Гофф и Соболенко разыграют титул на Открытом чемпионате США

Шестая ракетка мира Коко Гофф из США и обладательница второго номера в рейтинге Женской теннисной ассоциации сыграют в финале US Open.

Напомним, Гофф во встрече 1/2 финала в двух сетах переиграла Каролину Мухову из Чехии (№10 WTA) – 6:4, 7:5.

Соболенко, в свою очередь, в полуфинале одержала победу над американской теннисисткой Мэдисон Киз (№17 WTA) – 0:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:5).

Ранее Гофф и Соболенко встречались между собой пять раз. На счету американки три победы.

Финальная игра US Open между Гофф и Соболенко состоится в субботу, 9 сентября, начало – примерно в 23:00 по киевскому времени.