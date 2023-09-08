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WTA
08 сентября 2023, 08:13 | Обновлено 08 сентября 2023, 08:15
3204
3

Определилась вторая финалистка Открытого чемпионата США

Соболенко одержала волевую победу над Киз

08 сентября 2023, 08:13 | Обновлено 08 сентября 2023, 08:15
3204
3
Определилась вторая финалистка Открытого чемпионата США
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Вторая ракетка мира Арина Соболенко в матче 1/2 финала Открытого чемпионата США по теннису одержала победу над американской теннисисткой Мэдисон Киз (№17 WTA).

Соперницы провели на корте 2 часа и 35 минут. Отношения они выяснили в трех сетах. Киз, взяв первый сет под ноль, развить свой перевес не смогла и проиграла два следующих на тай-брейке.

US Open. Женщины. 1/2 финала

Мэдисон Киз (США, 17) – Арина Соболенко (2) – 6:0, 6:7 (1:7), 6:7 (5:10)

Это была третья в истории очная встреча Киз и Соболенко. На счету американки одна победа.

В финале US Open Соболенко сыграет с Коко Гофф, которая в первой полуфинальной встрече мэйджора обыграла Каролину Мухову из Чехии.

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US Open 2023 Мэдисон Киз Арина Соболенко
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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33may
Лучшая теннисистка мира на то и лучшая, чтобы такие матчи вытаскивать.Браво Арина!
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