Определилась вторая финалистка Открытого чемпионата США
Соболенко одержала волевую победу над Киз
Вторая ракетка мира Арина Соболенко в матче 1/2 финала Открытого чемпионата США по теннису одержала победу над американской теннисисткой Мэдисон Киз (№17 WTA).
Соперницы провели на корте 2 часа и 35 минут. Отношения они выяснили в трех сетах. Киз, взяв первый сет под ноль, развить свой перевес не смогла и проиграла два следующих на тай-брейке.
US Open. Женщины. 1/2 финала
Мэдисон Киз (США, 17) – Арина Соболенко (2) – 6:0, 6:7 (1:7), 6:7 (5:10)
Это была третья в истории очная встреча Киз и Соболенко. На счету американки одна победа.
В финале US Open Соболенко сыграет с Коко Гофф, которая в первой полуфинальной встрече мэйджора обыграла Каролину Мухову из Чехии.
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