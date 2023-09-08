Определилась вторая финалистка Открытого чемпионата США

Вторая ракетка мира Арина Соболенко в матче 1/2 финала Открытого чемпионата США по теннису одержала победу над американской теннисисткой Мэдисон Киз (№17 WTA).

Соперницы провели на корте 2 часа и 35 минут. Отношения они выяснили в трех сетах. Киз, взяв первый сет под ноль, развить свой перевес не смогла и проиграла два следующих на тай-брейке.

US Open. Женщины. 1/2 финала

Мэдисон Киз (США, 17) – Арина Соболенко (2) – 6:0, 6:7 (1:7), 6:7 (5:10)

Это была третья в истории очная встреча Киз и Соболенко. На счету американки одна победа.

В финале US Open Соболенко сыграет с Коко Гофф, которая в первой полуфинальной встрече мэйджора обыграла Каролину Мухову из Чехии.