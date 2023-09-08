Известны три участницы Итогового турниру WTA 2023 года

Стали известны теннисистки, которые уже обеспечил себе участие в Итоговом турнире WTA 2023 года.

Первыми на итоговый турнир WTA квалифицировались Ига Свентек из Польши, представительница Казахстана Елена Рыбакина и Арина Соболенко.

Компанию им составят еще пять теннисисток, которые займут соответствующие места в Чемпионской гонке.

Напомним, ранее сообщалось, что Итоговый турнир WTA-2023 пройдет в Канкуне (Мексика) с 29 октября по 5 ноября.