Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Известны три участницы Итогового турниру WTA 2023 года
WTA
08 сентября 2023, 09:26 | Обновлено 08 сентября 2023, 09:28
703
0

Известны три участницы Итогового турниру WTA 2023 года

Топ-трофей будет разыгран в Мексике

08 сентября 2023, 09:26 | Обновлено 08 сентября 2023, 09:28
703
0
Известны три участницы Итогового турниру WTA 2023 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Стали известны теннисистки, которые уже обеспечил себе участие в Итоговом турнире WTA 2023 года.

Первыми на итоговый турнир WTA квалифицировались Ига Свентек из Польши, представительница Казахстана Елена Рыбакина и Арина Соболенко.

Компанию им составят еще пять теннисисток, которые займут соответствующие места в Чемпионской гонке.

Напомним, ранее сообщалось, что Итоговый турнир WTA-2023 пройдет в Канкуне (Мексика) с 29 октября по 5 ноября.

По теме:
Гофф и Соболенко разыграют титул на Открытом чемпионате США
Определилась вторая финалистка Открытого чемпионата США
Стало известно, где пройдет Итоговый турнир WTA 2023
Итоговый турнир WTA Ига Свёнтек Елена Рыбакина Арина Соболенко
Источник WTA
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гол Месси. Аргентина дожала Эквадор в отборе на ЧМ-2026
Футбол | 08 сентября 2023, 05:10 1
Гол Месси. Аргентина дожала Эквадор в отборе на ЧМ-2026
Гол Месси. Аргентина дожала Эквадор в отборе на ЧМ-2026

Лионель забил гол на 78 минуте

Конец трансферной саги. Стала известна судьба Мохамеда Салаха
Футбол | 07 сентября 2023, 20:11 1
Конец трансферной саги. Стала известна судьба Мохамеда Салаха
Конец трансферной саги. Стала известна судьба Мохамеда Салаха

Египтянин останется в «Ливерпуле» еще минимум на пол года

Володько уверенно вышла в полуфинал 100-тысячника ITF в Японии
Теннис | 07.09.2023, 07:59
Володько уверенно вышла в полуфинал 100-тысячника ITF в Японии
Володько уверенно вышла в полуфинал 100-тысячника ITF в Японии
ВИДЕО. «Ох ** твою». Удар Яремчука, который не должен увидеть коуч Валенсии
Футбол | 07.09.2023, 16:56
ВИДЕО. «Ох ** твою». Удар Яремчука, который не должен увидеть коуч Валенсии
ВИДЕО. «Ох ** твою». Удар Яремчука, который не должен увидеть коуч Валенсии
Момент истины. С чем Украина подходит к матчам против Англии и Италии
Футбол | 08.09.2023, 09:15
Момент истины. С чем Украина подходит к матчам против Англии и Италии
Момент истины. С чем Украина подходит к матчам против Англии и Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
9 звезд футбола, которые вернулись на топ-уровень после разрыва крестов
9 звезд футбола, которые вернулись на топ-уровень после разрыва крестов
06.09.2023, 09:00 5
Футбол
Рой Джонс рассказал, почему все фанаты бокса рады победе Усика над Дюбуа
Рой Джонс рассказал, почему все фанаты бокса рады победе Усика над Дюбуа
06.09.2023, 13:37
Бокс
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
07.09.2023, 18:43
Волейбол
Эден АЗАР: «Настало время наслаждаться жизнью, потягивая пиво»
Эден АЗАР: «Настало время наслаждаться жизнью, потягивая пиво»
07.09.2023, 03:21 11
Футбол
Известно, от чего отказался Мбаппе, чтобы и дальше играть за ПСЖ
Известно, от чего отказался Мбаппе, чтобы и дальше играть за ПСЖ
07.09.2023, 05:05
Футбол
Джессика ПЕГУЛА: «То, что Свёнтек потеряет первую строчку – безумие»
Джессика ПЕГУЛА: «То, что Свёнтек потеряет первую строчку – безумие»
06.09.2023, 11:39 2
Теннис
Золотой мяч-2023. Стали известны все номинанты
Золотой мяч-2023. Стали известны все номинанты
06.09.2023, 21:57 54
Футбол
Сенсационный американец. Шелтон вышел в 1/2 финала US Open
Сенсационный американец. Шелтон вышел в 1/2 финала US Open
06.09.2023, 08:13 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем