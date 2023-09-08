WTA08 сентября 2023, 09:26 | Обновлено 08 сентября 2023, 09:28
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Известны три участницы Итогового турниру WTA 2023 года
Топ-трофей будет разыгран в Мексике
08 сентября 2023, 09:26 | Обновлено 08 сентября 2023, 09:28
703
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Стали известны теннисистки, которые уже обеспечил себе участие в Итоговом турнире WTA 2023 года.
Первыми на итоговый турнир WTA квалифицировались Ига Свентек из Польши, представительница Казахстана Елена Рыбакина и Арина Соболенко.
Компанию им составят еще пять теннисисток, которые займут соответствующие места в Чемпионской гонке.
Напомним, ранее сообщалось, что Итоговый турнир WTA-2023 пройдет в Канкуне (Мексика) с 29 октября по 5 ноября.
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