Колумбия победила Венесуэлу в южноамериканском отборе на ЧМ-2026
Команда вместе с Аргентиной возглавляет турнирную таблицу
Состоялся матч отбора на чемпионат мира 2026 среди команд Южной Америки. В нем сборная Колумбии победила сборную Венесуэлы со счётом 1:0.
Отбор на ЧМ-2026. Южная Америка.
Колумбия – Венесуэла – 1:0.
Гол: Борре, 46.
Отметим, что в матче за Колумбию принял участие экс-игрок львовских «Карпат» Хорхе Карраскаль, сейчас играющий где-то на болотах. Он вышел на замену вместо Хуана Куадрадо.
Напомним, что сегодня состоялись еще два матча отбора – Парагвай и Перу расписали безголевую ничью, а Аргентина благодаря голу Месси минимально одолела Эквадор.
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