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Колумбия
08.09.2023 02:00 – FT 1 : 0
Венесуэла
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Чемпионат мира
08 сентября 2023, 05:30 | Обновлено 08 сентября 2023, 05:42
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0

Колумбия победила Венесуэлу в южноамериканском отборе на ЧМ-2026

Команда вместе с Аргентиной возглавляет турнирную таблицу

08 сентября 2023, 05:30 | Обновлено 08 сентября 2023, 05:42
155
0
Колумбия победила Венесуэлу в южноамериканском отборе на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч отбора на чемпионат мира 2026 среди команд Южной Америки. В нем сборная Колумбии победила сборную Венесуэлы со счётом 1:0.

Отбор на ЧМ-2026. Южная Америка.

Колумбия – Венесуэла – 1:0.

Гол: Борре, 46.

Отметим, что в матче за Колумбию принял участие экс-игрок львовских «Карпат» Хорхе Карраскаль, сейчас играющий где-то на болотах. Он вышел на замену вместо Хуана Куадрадо.

Напомним, что сегодня состоялись еще два матча отбора – Парагвай и Перу расписали безголевую ничью, а Аргентина благодаря голу Месси минимально одолела Эквадор.

По теме:
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Источник Sport.ua
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