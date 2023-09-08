Товарищеские матчи
07.09.2023 21:45 – FT 0 : 0
Другие новости08 сентября 2023, 01:10 | Обновлено 08 сентября 2023, 01:25
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Уэльс – Южная Корея – 0:0. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор товарищеской игры
08 сентября 2023, 01:10 | Обновлено 08 сентября 2023, 01:25
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Состоялся товарищеский поединок между национальными сборными Уэльса и Южной Кореи. Команды проверили свои силы в спарринге, но забить не удалось ни одной из них, в итоге – безголевая ничья.
Напомним, чуть раньше Норвегия в товарищеском матче разбила Иорданию (6:0).
Товарищеский матч.
Уэльс – Южная Корея – 0:0.
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