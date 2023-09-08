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08 сентября 2023, 01:10 | Обновлено 08 сентября 2023, 01:25
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0

Уэльс – Южная Корея – 0:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор товарищеской игры

08 сентября 2023, 01:10 | Обновлено 08 сентября 2023, 01:25
30
0
Уэльс – Южная Корея – 0:0. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся товарищеский поединок между национальными сборными Уэльса и Южной Кореи. Команды проверили свои силы в спарринге, но забить не удалось ни одной из них, в итоге – безголевая ничья.

Напомним, чуть раньше Норвегия в товарищеском матче разбила Иорданию (6:0).

Товарищеский матч.

Уэльс – Южная Корея – 0:0.

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Источник Sport.ua
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