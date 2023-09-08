Состоялся товарищеский поединок между национальными сборными Уэльса и Южной Кореи. Команды проверили свои силы в спарринге, но забить не удалось ни одной из них, в итоге – безголевая ничья.

Напомним, чуть раньше Норвегия в товарищеском матче разбила Иорданию (6:0).

Товарищеский матч.

Уэльс – Южная Корея – 0:0.