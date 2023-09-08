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Товарищеские матчи
Австрия
07.09.2023 21:30 – FT 1 : 1
Молдова
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08 сентября 2023, 02:20 | Обновлено 08 сентября 2023, 02:29
47
0

Товарищеские матчи. Австрия и Уэльс расписали ничьи в своих играх

Их соперниками стали соответственно Молдова и Южная Корея

08 сентября 2023, 02:20 | Обновлено 08 сентября 2023, 02:29
47
0
Товарищеские матчи. Австрия и Уэльс расписали ничьи в своих играх
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись еще два товарищеских матча. Оба окончились ничьей. Сборная Австрии не смогла обыграть Молдову (1:1), а Уэльс и Южная Корея вообще голов не забивали.

Товарищеские матчи.

Австрия – Молдова – 0:0.

Голы: Грегорич, 50 – Домашкан, 3.

Уэльс – Южная Корея – 0:0.

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Источник Sport.ua
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