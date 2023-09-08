Товарищеские матчи
Другие новости08 сентября 2023, 02:20 | Обновлено 08 сентября 2023, 02:29
47
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Товарищеские матчи. Австрия и Уэльс расписали ничьи в своих играх
Их соперниками стали соответственно Молдова и Южная Корея
08 сентября 2023, 02:20 | Обновлено 08 сентября 2023, 02:29
47
0
Состоялись еще два товарищеских матча. Оба окончились ничьей. Сборная Австрии не смогла обыграть Молдову (1:1), а Уэльс и Южная Корея вообще голов не забивали.
Товарищеские матчи.
Австрия – Молдова – 0:0.
Голы: Грегорич, 50 – Домашкан, 3.
Уэльс – Южная Корея – 0:0.
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