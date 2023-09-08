Товарищеские матчи. Австрия и Уэльс расписали ничьи в своих играх

Состоялись еще два товарищеских матча. Оба окончились ничьей. Сборная Австрии не смогла обыграть Молдову (1:1), а Уэльс и Южная Корея вообще голов не забивали.

Товарищеские матчи.

Австрия – Молдова – 0:0.

Голы: Грегорич, 50 – Домашкан, 3.

Уэльс – Южная Корея – 0:0.