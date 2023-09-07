Норвегия - Иордания - 6:0. Видео голов и обзор матча

В Осло завершился товарищеский матч между сборными Норвегии и Иордании. Скандинавские футболисты победили со счетом 6:0.

Четыре мяча были забиты в первом тайме и два во втором.

По разу в сборной Норвегии отличились Антонио Нуса, Кристоффер Аер, Йерген Ларсен, Фредрик Бьеркан, Бор Финне и Уго Ветлесен.