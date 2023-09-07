Другие новости07 сентября 2023, 23:27 | Обновлено 07 сентября 2023, 23:35
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Норвегия - Иордания - 6:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
07 сентября 2023, 23:27 | Обновлено 07 сентября 2023, 23:35
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В Осло завершился товарищеский матч между сборными Норвегии и Иордании. Скандинавские футболисты победили со счетом 6:0.
Четыре мяча были забиты в первом тайме и два во втором.
По разу в сборной Норвегии отличились Антонио Нуса, Кристоффер Аер, Йерген Ларсен, Фредрик Бьеркан, Бор Финне и Уго Ветлесен.
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