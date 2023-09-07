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07 сентября 2023, 23:27 | Обновлено 07 сентября 2023, 23:35
47
0

Норвегия - Иордания - 6:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

07 сентября 2023, 23:27 | Обновлено 07 сентября 2023, 23:35
47
0
Норвегия - Иордания - 6:0. Видео голов и обзор матча

В Осло завершился товарищеский матч между сборными Норвегии и Иордании. Скандинавские футболисты победили со счетом 6:0.
Четыре мяча были забиты в первом тайме и два во втором.

По разу в сборной Норвегии отличились Антонио Нуса, Кристоффер Аер, Йерген Ларсен, Фредрик Бьеркан, Бор Финне и Уго Ветлесен.

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товарищеские матчи видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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