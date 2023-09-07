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  4. Ди Мария завершит карьеру в сборной Аргентины в следующем году
Кубок Америки
07 сентября 2023, 20:39 |
41
0

Ди Мария завершит карьеру в сборной Аргентины в следующем году

Прощальным турниром станет Копа Америка

07 сентября 2023, 20:39 |
41
0
Ди Мария завершит карьеру в сборной Аргентины в следующем году
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

Вингер «Бенфики» Анхель Ди Мария принял решение завершить карьеру в сборной Аргентины. Об этом сообщают аргентинские СМИ.

По их информации, это случится в следующем году, во время Копа Америка-2024.

Ди Мария дебютировал за сборную Аргентины в 2008 году. Суммарно к данному моменту провел за команду 132 матча, в которых забил 29 голов.

С «Альбиселестес» 35-летний ветеран выиграл Копа Америка-2021 и чемпионат мира 2022 года в Катаре. В июле текущего года Ди Мария вернулся в «Бенфику» в статусе свободного агента.

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Анхель Ди Мария сборная Аргентины по футболу Кубок Америки 2024 завершение карьеры
Источник ESPN
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