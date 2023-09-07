Ди Мария завершит карьеру в сборной Аргентины в следующем году

Вингер «Бенфики» Анхель Ди Мария принял решение завершить карьеру в сборной Аргентины. Об этом сообщают аргентинские СМИ.

По их информации, это случится в следующем году, во время Копа Америка-2024.

Ди Мария дебютировал за сборную Аргентины в 2008 году. Суммарно к данному моменту провел за команду 132 матча, в которых забил 29 голов.

С «Альбиселестес» 35-летний ветеран выиграл Копа Америка-2021 и чемпионат мира 2022 года в Катаре. В июле текущего года Ди Мария вернулся в «Бенфику» в статусе свободного агента.