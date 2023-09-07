Пропащая сила. Гармаш мог бы стать легендой Динамо, но не судьба

Из динамовцев, которых вовремя не отпустили играть за границу, а под занавес карьеры в «бело-синей» команде превратили в нечто похожее на «чемодан без ручки» (нести тяжело, но бросить тоже жалко), легко можно составить пару-тройку команд. Не копая глубоко, сразу же возникают в памяти фамилии Гусева, Шовковского, Хачериди, Милевского, Алиева. Теперь к этому длинному списку присоединились и Сидорчук с Гармашем.

О специфическом отношении к перспективам своих ведущих игроков руководства «Динамо» сказано уже столько, что нового добавить не получится при всем желании. У меня такого желания как раз и нет. Как и, в то же время, именно сейчас нет особого желания говорить кривые слова в адрес Суркисов. Я не был в шкуре президента футбольного клуба, посему не знаю, как вел бы себя на их месте.

Сейчас я бы хотел немного поговорить о другом. О том, что многие футболисты из приведенного выше списка (и очень многие, которые в этот реестр не попали) так и не сумели полностью реализовать свой талант именно в «Динамо». И в данном случае не обязательно все шишки должны сыпаться в адрес одиозных президентствующих братьев.

Дальше речь пойдет о Денисе Гармаше – на данный момент, о «последнем из могикан», покидающим столичный клуб явно не так, как мог бы. Как должен был.

Признаюсь сразу: я не являюсь ярым сторонником таланта этого футболиста. Однако, как мне кажется, я умею отдавать должное. Посему и заявляю, что если Денис и реализовали что-то от своего потенциала в команде из столицы Украины, так это, разве что, наполовину. Другая половина оказалась невостребованной. И не только по его вине. Скорее наоборот.

***

Дениса Гармаша брали в «Динамо» 17-летним пацаном. Брали в качестве игрока атаки. И он очень быстро прогрессировал и в юношеских командах «Динамо», и в сборных Украины соответствующих возрастов.

Тут при всем желании не получится обойти стороной его подвиги на юношеском Евро (среди 19-летних), где он стал лучшим бомбардиром турнира, одним из лучших его игроков и, главное, чемпионом Европы.

Уже тогда по Гармашу у Суркиса были предложения от серьезных клубов. Но Дениса не захотели отпускать ни за какие деньги, резонно полагая, что такой самородок может по-настоящему раскрыться в Киеве, после чего его можно будет продать за большие деньги.

Идея очень правильная, но вот ее воплощение – дрянь. Так уж получилось, что Гармаш с момента его «прописки» в первой динамовской команде (2009 год), не смог попасть к «своему» тренеру. Не смог полностью раскрыться и реализовать свой богатейший потенциал.

Плеймейкером, разыгрывающим, игроком, заточенным исключительно на атаку Гармаш был лишь на заре своей «взрослой» карьеры. Затем его перепрофилировали на опорника. Эта трансформация началась еще при каденции Юрия Семина.

ЮрПалыч, несмотря на свою «гастрономическую» внешность и суть, в то время был неплохим тренером. И вполне может быть, что смог бы слепить из Гармаша «украинского Пирло». Но в силу разных причин он в Киеве не задержался.

Дальше во главе «Динамо» были либо сбитые летчики, либо временщики. Им было не до того, чтобы возиться, нянчиться с талантливым, но проблематичным футболистом. Поэтому Гармаш был предоставлен себе, а Блохин сотоварищи – себе.

Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Гармаш против Серхио Агуэро

Сергей Ребров и Денис Гармаш – отдельная тема. Нисколько не сомневаюсь в профильных характеристиках Сергея Станиславовича, но замечу, что с Денисом у него не сложилось. Так бывает.

Позже тренер вспоминал, почему не срослось. По словам Реброва, Гармаш, Хачериди и Рыбалка – словно три богатыря, которым было все безразлично. Вот если бы «они были по отдельности», был бы совсем другой разговор.

Но другого разговора не получилось. Ребров ушел, пришел Хацкевич и Михайличенко. И об игровом прогрессе Гармаша пришлось забыть.

Как отметил не так давно тот же Ребров о Гармаше, «он играл только сердцем, а его нужно было подчинить какой-то тактике».

***

Подчинить…Это слово я трактую, как научить. Научить, донести, обуздать, в конце концов, никому из динамовских тренеров Гармаша так и не удалось.

Его краткосрочная ссылка в дебри турецкого футбола тоже закончилась безуспешно. Не тот клуб, не та лига, не тот возраст.

Парадоксально, что свою вторую – и последнюю – динамовскую молодость Гармаш обрел, выступая под началом Мирчи Луческу.

Опытный румын использовал Дениса не только в центре поля, но и на острие атаки. И в качестве форварда Гармаш оказался в разы полезнее Беседина и компании.

Но, опять-таки, полностью перезапустить карьеру не удалось. И Гармаш уже не тот (перевалило за тридцать), да и Луческу – не тот тем более (это я снова о возрасте).

Денис до последнего в «Динамо» продолжал «играть сердцем». Но с каждым разом делать это было все сложнее, потому что он заметно диссонировал с командой, у которой сердца как раз и не оказалось.

Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Гармаш

Поэтому его уход «по обоюдному согласию сторон» – решение в сложившихся обстоятельствах правильное и логичное. Да и команда уже нуждается в смене поколений.

Но с точки зрения карьеры как таковой – решение явно запоздалое. Что-то типа позднего ухода Милевского.

И Артем, и Денис – однозначные динамовские «инфант террибли». Особенно первый, который скорее по своей вине профукал карьеру. Гармаш – персонаж несколько иного порядка, иного теста. Не сомневаюсь, что там точно можно было вправить мозги, если бы своевременно занялись этой процедурой.

Но кому-то было не до того, у кого-то не получилось, а кто-то даром ментора и не обладал.

В итоге Гармаш так тихо, неубедительно и лишь под жидкие аплодисментики финиширует в родном клубе, и на йоту не дотянувшись до негласного статуса «украинского Пирло».

Хотя явно заслуживал большего.