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Евро
Нидерланды
07.09.2023 21:45 - : -
Греция
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Чемпионат Европы
07 сентября 2023, 11:27 | Обновлено 07 сентября 2023, 11:50
162
0

Нидерланды – Греция. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

Поединок состоится 7 сентября в 21:45 по Киеву

07 сентября 2023, 11:27 | Обновлено 07 сентября 2023, 11:50
162
0
Нидерланды – Греция. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

7 сентября на «Филипс» пройдет матч 5-го тура квалификации Евро, в котором сборная Нидерландов встретится со сборной Греции. Старт поединка намечен на 21:45 по киевскому времени.

Нидерланды

Сборная в прошлом цикле играла, в 3-й раз, под руководством ван Гала. Луи снова дал неплохой результат: вывел подопечных на чемпионат мира, где с боями, в четвертьфинале, уступили Аргентине. Заодно голландцы и группу в Лиге Наций выиграли. Но после вояжа в Катар ветеран покинул пост. Вроде бы его логично заменил Куман, что успешно работал с национальной командой. Но не зря сейчас обсуждают возможную отставку Рональда (и то, что его заменят на Сарину Вигман, женщину-специалиста!) - тот был разбит в 1-м поединке 0-4 в Париже Францией, а финал 4-х Лиги Наций обернулся 2:4 от Хорватии и 2:3 с Италией. И только Гибралтар получилось обыграть, и то как-то скромно, как для приема в Роттердаме аутсайдера, что играл минут 40 вдесятером - закончили 3:0.

Греция

Команда после 1/8 финала чемпионата мира не смогла выйти ни на 1 финальный турнир. И только в рамках прошлогодней Лиги Наций получилось намекнуть на долгожданный прогресс - тогда получилось выиграть свою группу. Правда, тогда эллины выступали в дивизионе С. Но, возможно, сейчас подопечные Гуса Пойета смогут побороться за 2-е место? Начали они отбор неплохо: после разгрома Гибралтара получилось победить в перестрелке с середняком, ирландцами, закончив 2:1. Да и с французами на выезде все решилось в пользу фаворита только за счет пенальти, реализованного Мбаппе. Если сейчас добиться хорошего результата с оранжевыми, можно укрепить шансы на успешный отбор. Благо, что получилось собрать практически оптимальный состав - Фортунас и прочие были не включены в заявку не из-за проблем со здоровьем, а из-за решения тренерского штаба.

Статистика личных встреч

Обе победы греки взяли в крайних поединках, но и в 2010-м, и в 2016-м это были товарищеские игры. В целом, сохраняется преимущество Нидерландов, что выиграли 5 из 8 матчей.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что оранжевые обязаны выиграть горловой для себя поединок. Но греки тоже неплохи, так что можно ставить на них при форе +1,5 гола (коэффициент - 1,6).

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Источник Sport.ua
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