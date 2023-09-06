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Украина. Премьер лига
06 сентября 2023, 12:31 | Обновлено 06 сентября 2023, 12:34
1256
1

Олег Собуцкий рассказал, с чего начался его конфликт с Андреем Павелко

Почетный президент «Агробизнеса» – об отношениях с президентом УАФ

06 сентября 2023, 12:31 | Обновлено 06 сентября 2023, 12:34
1256
1
Олег Собуцкий рассказал, с чего начался его конфликт с Андреем Павелко
УАФ. Андрей Павелко и Олег Собуцкий

Владелец и почетный президент клуба Первой лиги «Агробизнес» Олег Собуцкий рассказал, почему у него начался конфликт с президентом УАФ Андреем Павелко.

Напомним, что КДК УАФ в 2020 году пожизненно запретил Собуцкому заниматься деятельностью, связанной с футболом, за избиение арбитра Юрия Иванова после матча Первой лиги «Агробизнес» – ФК «Минай».

Впоследствии Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) снизил срок дисквалификации до пяти лет.

У самого Собуцкого, который сейчас служит в ВСУ, много вопросов к Андрею Павелко.

«Завод искусственных полей – это первый вопрос. Второй вопрос: почему пишут, что на матче сборной Украины продают 7-8 тысяч билетов, а на стадионах, где играет команда, аншлаг. Надо этот вопрос поднимать, потому что все молчат.

К примеру, сборная играет во Львове или Киеве. На «Олимпийском» 70 тысяч мест, на «Арене Львов» всегда аншлаг – это более 34 тысяч зрителей. А в документах пишут, что продали около 7 тысяч билетов. Возьмите любой финансовый отчет. Я поднимал эти вопросы, поэтому они так поступили со мной. И таких моментов очень много.

А самое главное – я и еще два человека не подписали решение исполкома о передаче завода по производству искусственной травы. Мы не могли согласиться, что аренда завода стоимостью 269,5 миллиона гривен стоит 6 тысяч в год. Хотя были люди, которые хотели платить за этот завод 50% от прибыли, которую завод зарабатывает за год.

Был вопрос, что я не назначил Анатолия Демьяненко главным тренером национальной сборной среди ветеранов, потому что тогда эту должность занимал Владимир Федорович Лозинский. Демьяненко тренировал словацкую «Нитру». После того, как он приехал, Павелко говорит: «Поставь его обратно главным тренером». Я сказал, что не могу, потому что Владимир Федорович является главным тренером.

У Лозинского были серьезные проблемы со здоровьем, но все равно всегда был с командой, даже на выездных матчах. Я не мог его снять. Мы бы ему еще больше подорвали здоровье этим решением. Вместо этого мы как могли, так его поддерживали и лечили.

Из-за этого и возникли конфликты с Павелком», – рассказал Олег Собуцкий.

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Андрей Павелко Олег Собуцкий Агробизнес
Источник Трибуна
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Gargantua
оказывается человек всегда боролся за правду, расследовал коррупционные делишки Павелко.
а мы то думали он молча работал с ним в одной команде пока не набил физиономию судье и Павелко просто вынуждено его выгнал.
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