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Украина. Первая лига
25 августа 2022, 16:59 | Обновлено 25 августа 2022, 17:02
161
0

CAS сократил период дисквалификации Собуцкого до пяти лет

Спортивный арбитражный суд в Лозанне частично удовлетворил апелляцию основателя ФК «Агробизнес»

25 августа 2022, 16:59 | Обновлено 25 августа 2022, 17:02
161
0
CAS сократил период дисквалификации Собуцкого до пяти лет
ФК Агробизнес. Олег Собуцкий

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) рассмотрел апелляцию основателя ФК «Агробизнес» Олега Собуцкого на решение дисциплинарных органов УАФ. Указанным решением Собуцкий был пожизненно дисквалифицирован за инцидент с избиением арбитра Юрия Иванова, который произошел в июле 2020 после матча Первой лиги Украины «Агробизнес» – «Минай».

Спортивный арбитражный суд установил, что примененные со стороны УАФ санкции в виде пожизненной дисквалификации не предусмотрены Дисциплинарными правилами УАФ и несоразмерны с действительными обстоятельствами нарушения. В этой связи CAS частично удовлетворил апелляцию Собуцкого А.М. и существенно снизил период дисквалификации до пяти лет.

Интересы УАФ представляли швейцарские юристы компании Kallerhals Carrard. Интересы Олега Собуцкого представляли украинский адвокат Виталий Бойчук и украинская юридическая компания ISKOR Lawyers.

Отметим, что положения Дисциплинарного кодекса УАФ позволяют снизить санкцию при наличии положительных характеристик личности. Собуцкий отстаивает независимость Украины в рядах ВСУ.

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Спортивный арбитражный суд Олег Собуцкий Украинская ассоциация футбола Агробизнес
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Источник ФК Агробизнес
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