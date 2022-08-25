CAS сократил период дисквалификации Собуцкого до пяти лет

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) рассмотрел апелляцию основателя ФК «Агробизнес» Олега Собуцкого на решение дисциплинарных органов УАФ. Указанным решением Собуцкий был пожизненно дисквалифицирован за инцидент с избиением арбитра Юрия Иванова, который произошел в июле 2020 после матча Первой лиги Украины «Агробизнес» – «Минай».

Спортивный арбитражный суд установил, что примененные со стороны УАФ санкции в виде пожизненной дисквалификации не предусмотрены Дисциплинарными правилами УАФ и несоразмерны с действительными обстоятельствами нарушения. В этой связи CAS частично удовлетворил апелляцию Собуцкого А.М. и существенно снизил период дисквалификации до пяти лет.

Интересы УАФ представляли швейцарские юристы компании Kallerhals Carrard. Интересы Олега Собуцкого представляли украинский адвокат Виталий Бойчук и украинская юридическая компания ISKOR Lawyers.

Отметим, что положения Дисциплинарного кодекса УАФ позволяют снизить санкцию при наличии положительных характеристик личности. Собуцкий отстаивает независимость Украины в рядах ВСУ.