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  4. Серхио РАМОС: «Мною всегда двигали импульсы и сердце. Не деньги»
Испания
06 сентября 2023, 07:15 | Обновлено 06 сентября 2023, 07:28
263
0

Серхио РАМОС: «Мною всегда двигали импульсы и сердце. Не деньги»

Защитник – о подписании контракта с «Севильей»

06 сентября 2023, 07:15 | Обновлено 06 сентября 2023, 07:28
263
0
Серхио РАМОС: «Мною всегда двигали импульсы и сердце. Не деньги»
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Испанский защитник Серхио Рамос поделился эмоциями от возвращения в «Севилью», за которую он играл на заре своей профессиональной карьеры.

«У меня была возможность остаться в Париже в течение двух лет, но я ее не увидел. Мною всегда двигали импульсы и сердце. Не деньги. Вот почему я не поехал в Аравию или МЛС. Вот почему я рискнул позвонить в «Севилью» совсем незадолго до конца трансферного окна, чтобы подписать контракт с ней. Для меня это была мечта вернуться сюда», – признался Рамос.

Напомним, Серхио Рамос играл за «Севилью» с 2002 по 2005 год. Затем он перешел в мадридский «Реал», за который выступал на протяжении 16 сезонов. С 2021года по 2023 игрок защищал цвета французского «ПСЖ».

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Источник The Mirror
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