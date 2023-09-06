Серхио РАМОС: «Мною всегда двигали импульсы и сердце. Не деньги»

Испанский защитник Серхио Рамос поделился эмоциями от возвращения в «Севилью», за которую он играл на заре своей профессиональной карьеры.

«У меня была возможность остаться в Париже в течение двух лет, но я ее не увидел. Мною всегда двигали импульсы и сердце. Не деньги. Вот почему я не поехал в Аравию или МЛС. Вот почему я рискнул позвонить в «Севилью» совсем незадолго до конца трансферного окна, чтобы подписать контракт с ней. Для меня это была мечта вернуться сюда», – признался Рамос.

Напомним, Серхио Рамос играл за «Севилью» с 2002 по 2005 год. Затем он перешел в мадридский «Реал», за который выступал на протяжении 16 сезонов. С 2021года по 2023 игрок защищал цвета французского «ПСЖ».