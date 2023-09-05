Алена ОСТАПЕНКО: «Была уверена, что буду играть в вечерней сессии»

21-я ракетка мира Алена Остапенко из Латвии на пресс-конференции после матча 1/4 финала против американки Коко Гофф рассказала, что не рассчитывала сыграть матч первым запуском дневной сессии.

«Когда я спрашивала накануне, я была уверена, что буду играть в вечерней сессии, потому что мне так сказали. Когда появилось расписание, я увидела, что играю первым запуском дневной. Я подумала: «Ух ты, какое-то странное расписание». Я была удивлена. Но не в хорошем смысле.

Я чувствовала, что так и не восстановился после предыдущего матча. Я вернулась в отель около двух часов ночи. Когда ты ложишься спать в 5-6 утра, тебе нужно несколько дней, чтобы восстановиться. Если я играю поздний вечерний матч, то через день я должна играть в то же время или позже. Потому что у вас не так много времени на восстановление. Я думаю, что график был лучше для нее, потому что она играла намного раньше в тот день, когда я играла в вечернюю сессию», – сказала Остапенко.

Отметим, что латвийская теннисистка выиграла всего два гейма в матче.