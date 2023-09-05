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Украина. Премьер лига
05 сентября 2023, 15:30 | Обновлено 05 сентября 2023, 16:57
805
0

Андрей НЕДЕЛИН: «Мы получили очень ответственного инвестора»

Исполнительный директор «Металлиста 1925» – о том, как удалось спасти клуб

05 сентября 2023, 15:30 | Обновлено 05 сентября 2023, 16:57
805
0
Андрей НЕДЕЛИН: «Мы получили очень ответственного инвестора»
ФК Металлист 1925. Андрей Неделин

Исполнительный директор харьковского «Металлиста 1925» Андрей Неделин рассказал о том, как удалось спасти клуб от банкротства.

«Мы фактически не спали две недели. Однако ситуация сложилась для нас наилучшим образом. Мы получили очень ответственного в финансовом и организационном плане инвестора, и мы очень рады.

Я считаю, что нужно поблагодарить владельцев AES Group, которые 7 лет с момента создания клуба финансировали его. За этих владельцев клуб добился успехов, которые мы имеем сегодня – третий сезон подряд выступаем в УПЛ. Я считаю, это также достижение этой компании.

Владимир Носов — это харьковчанин, очень патриотический человек. Для нас это маленькая, но сейчас победа. В нужный момент нашелся тот человек, который сказал: «Да!».

Все плюс-минус понимают уровень бюджета, который необходим для жизни коллектива. Это основная команда, U19, женская команда, академия, которая у нас расположена в Харькове, где тренируется 200 детей. Структура достаточно развита. Для ее финансирования нужно более ста миллионов гривен в год. Хочу отметить, что одно из условий переговоров с потенциальными инвесторами заключалось в том, что финансирование всей структуры клуба должно быть в том же объеме. В настоящее время бюджет не снижен ни на один цент», – рассказал Неделин.

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Металлист 1925 Андрей Неделин Украинская Премьер-лига
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