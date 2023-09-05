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Испания
05 сентября 2023, 11:46 | Обновлено 05 сентября 2023, 11:58
276
1

Барселона – на предпоследнем месте в Ла Лиге по тратам летом

Каталонский клуб не тратил много денег этим летом

05 сентября 2023, 11:46 | Обновлено 05 сентября 2023, 11:58
276
1
Барселона – на предпоследнем месте в Ла Лиге по тратам летом
Goal.com. Жау Феликс и Жоау Канселу

«Барселона» заняла предпоследнее место по тратам этим летом среди клубов Ла Лиги.

Как пишет Diario Sport, только «Атлетик» Бильбао, который вообще не потратился этим летом, расположился ниже «Барселоны» в рейтинге трат среди испанских клубов. Каталонцы потратили 3,4 миллиона евро – столько заплатили «Жироне» за Ориоля Ромеу. Третий снизу – «Кадис», потративший 3,5 миллиона евро.

Лидером по тратам в Ла Лиге стал «Реал», который потратил на Джуда Беллингема, Хоселу и Франа Гарсию почти 130 миллионов евро. Второе место заняла «Альмерия» (38 миллиона евро), третье – «Атлетико» (33,7 миллиона евро).

Напомним, этим летом состав «Барселоны» пополнили звёздные Жоау Феликс и Жоау Канселу, которые пополнили каталонский клуб на правах аренды.

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Источник Sport.es
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Віталій Яценко
Я впевнений, що оренда Фелікса - мінімум 10 млн за рік. А оренда Консело - мінімум 5. Це ж теж витарти на трансфери.
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