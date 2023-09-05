Барселона – на предпоследнем месте в Ла Лиге по тратам летом
Каталонский клуб не тратил много денег этим летом
«Барселона» заняла предпоследнее место по тратам этим летом среди клубов Ла Лиги.
Как пишет Diario Sport, только «Атлетик» Бильбао, который вообще не потратился этим летом, расположился ниже «Барселоны» в рейтинге трат среди испанских клубов. Каталонцы потратили 3,4 миллиона евро – столько заплатили «Жироне» за Ориоля Ромеу. Третий снизу – «Кадис», потративший 3,5 миллиона евро.
Лидером по тратам в Ла Лиге стал «Реал», который потратил на Джуда Беллингема, Хоселу и Франа Гарсию почти 130 миллионов евро. Второе место заняла «Альмерия» (38 миллиона евро), третье – «Атлетико» (33,7 миллиона евро).
Напомним, этим летом состав «Барселоны» пополнили звёздные Жоау Феликс и Жоау Канселу, которые пополнили каталонский клуб на правах аренды.
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