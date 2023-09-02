Португальский защитник английского «Манчестер Сити» Жоау Канселу перешёл в каталонскую «Барселону» на правах аренды. Об этом сообщил официальный сайт «Барселоны».

Срок аренды 29-летнего футболиста сборной Португалии рассчитан до 30 июня 2024 года. Клуб публично поблагодарил игрока за приложенные финансовые усилия и его желание носить футболку «Барсы».

Вторую половину прошлого сезона Канселу провёл в аренде в «Баварии», в составе которой стал чемпионом Германии и провёл 15 матчей в Бундеслиге, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами.

Напомним, вчера, 2 сентября, «Барселона» объявила о годичной аренде Жоау Феликса, который перешёл в стан сине-гранатовых из мадридского «Атлетико».