Джанлуиджи БУФФОН: «Возвращаюсь в среду, которую, знаю достаточно хорошо»
Легендарный экс-голкипер – о приглашении в сборную Италии
Бывший вратарь «Пармы», «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился мнением о своем приглашении в тренерский штаб итальянской национальной команды. 45-летний экс-голкипер, как известно, станет менеджером сборной.
«Я благодарю президента и всю семью «адзурри» за оказанное мне доверие, которое не было чем-то само собой разумеющимся. Если в их понимании моя фигура олицетворяет объединение и обновление сборной Италии, это вызывает гордость и стимулирует меня, делает меня счастливым. Я возвращаюсь в среду, которую, как мне кажется, знаю достаточно хорошо», – заявил Буффон.
Как известно, в первых числах августа Джанлуиджи Буффон объявил о завершении профессиональной карьеры.
В 2006 году в составе сборной Италии Буффон стал чемпионом мира.
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