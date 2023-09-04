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Италия
04 сентября 2023, 18:15 | Обновлено 04 сентября 2023, 18:18
565
0

Джанлуиджи БУФФОН: «Возвращаюсь в среду, которую, знаю достаточно хорошо»

Легендарный экс-голкипер – о приглашении в сборную Италии

04 сентября 2023, 18:15 | Обновлено 04 сентября 2023, 18:18
565
0
Джанлуиджи БУФФОН: «Возвращаюсь в среду, которую, знаю достаточно хорошо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

Бывший вратарь «Пармы», «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился мнением о своем приглашении в тренерский штаб итальянской национальной команды. 45-летний экс-голкипер, как известно, станет менеджером сборной.

«Я благодарю президента и всю семью «адзурри» за оказанное мне доверие, которое не было чем-то само собой разумеющимся. Если в их понимании моя фигура олицетворяет объединение и обновление сборной Италии, это вызывает гордость и стимулирует меня, делает меня счастливым. Я возвращаюсь в среду, которую, как мне кажется, знаю достаточно хорошо», – заявил Буффон.

Как известно, в первых числах августа Джанлуиджи Буффон объявил о завершении профессиональной карьеры.

В 2006 году в составе сборной Италии Буффон стал чемпионом мира.

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Джанлуиджи Буффон сборная Италии по футболу
Источник Джанлука Ди Марцио
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